自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 外傷

健康網》久坐小心爆痔瘡 醫：3大準則降低可能性

2025/01/24 21:28

醫師指出，長時間久坐、飲食不均衡及缺乏活動都可能加重症狀；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師指出，長時間久坐、飲食不均衡及缺乏活動都可能加重症狀；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕9天超長年假到來，無論是準備出國旅遊、返鄉過節、揪親友打麻將等活動，無一不興致高昂，但對於痔瘡患者來說，長時間久坐、飲食不均衡及缺乏活動都可能加重症狀。禾馨醫療直腸外科醫師林雅慧表示，遵循3大準則，有助於減少痔瘡困擾。

避免長時間駕駛 定時休息

林雅慧指出，春節不管是返鄉或是出遊，長時間駕駛久坐可能引發痔瘡症狀。專家建議，每3-4小時就應下車走動活動一下，以促進血液循環，減少長時間坐姿對肛門的壓迫，有效減輕不適。國道沿線總共有18個休息站，還有超過1萬間便利商店，能讓大家適時休息。

麻將桌前不久坐 需適時活動

林雅慧表示，春節與親友圍桌打麻將是許多家庭的傳統。但長時間坐在麻將桌前，容易對肛門區域造成壓迫，極有可能發生「爆」痔瘡。專家建議，若發現牌運不佳，應適時起身走動，不僅有助於血液循環，還有機會好好轉運。若痔瘡症狀加劇，應隨身攜帶藥膏，隨時備戰。

大魚大肉 喝水要足

林雅慧說，過年期間，大家都愛享用豐盛的年菜，但大魚大肉的食物較易造成便秘，進而加重痔瘡症狀。專家強調，保持充足水分是維持順暢排便的關鍵。建議每天至少攝取2000c.c.的水分，幫助促進腸道蠕動，避免發生便秘。

林雅慧提醒痔瘡患者，應提前做好預防工作，遵守以上3大準則，健康過好年，遠離痔瘡困擾，避免坐立難安不適影響過節心情。對於病情已經進展到2-3級的痔瘡患者，建議應儘早進行醫療處置，必要時，可考慮進行現代雷射消融手術，該技術相較於傳統手術，具有創傷小、恢復快的優勢，有效改善症狀並提升生活品質。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中