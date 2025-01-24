健康網》久坐小心爆痔瘡 醫：3大準則降低可能性

醫師指出，長時間久坐、飲食不均衡及缺乏活動都可能加重症狀；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕9天超長年假到來，無論是準備出國旅遊、返鄉過節、揪親友打麻將等活動，無一不興致高昂，但對於痔瘡患者來說，長時間久坐、飲食不均衡及缺乏活動都可能加重症狀。禾馨醫療直腸外科醫師林雅慧表示，遵循3大準則，有助於減少痔瘡困擾。

避免長時間駕駛 定時休息

林雅慧指出，春節不管是返鄉或是出遊，長時間駕駛久坐可能引發痔瘡症狀。專家建議，每3-4小時就應下車走動活動一下，以促進血液循環，減少長時間坐姿對肛門的壓迫，有效減輕不適。國道沿線總共有18個休息站，還有超過1萬間便利商店，能讓大家適時休息。

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麻將桌前不久坐 需適時活動

林雅慧表示，春節與親友圍桌打麻將是許多家庭的傳統。但長時間坐在麻將桌前，容易對肛門區域造成壓迫，極有可能發生「爆」痔瘡。專家建議，若發現牌運不佳，應適時起身走動，不僅有助於血液循環，還有機會好好轉運。若痔瘡症狀加劇，應隨身攜帶藥膏，隨時備戰。

大魚大肉 喝水要足

林雅慧說，過年期間，大家都愛享用豐盛的年菜，但大魚大肉的食物較易造成便秘，進而加重痔瘡症狀。專家強調，保持充足水分是維持順暢排便的關鍵。建議每天至少攝取2000c.c.的水分，幫助促進腸道蠕動，避免發生便秘。

林雅慧提醒痔瘡患者，應提前做好預防工作，遵守以上3大準則，健康過好年，遠離痔瘡困擾，避免坐立難安不適影響過節心情。對於病情已經進展到2-3級的痔瘡患者，建議應儘早進行醫療處置，必要時，可考慮進行現代雷射消融手術，該技術相較於傳統手術，具有創傷小、恢復快的優勢，有效改善症狀並提升生活品質。

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