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婦人「卡到陰」？ 罕病胰島素瘤惹禍

2025/06/10 05:30
婦人「卡到陰」？ 罕病胰島素瘤惹禍

▲李金德醫師為邱女士手術切除胰島素瘤，其術後血糖已恢復正常。（記者許麗娟攝）

記者許麗娟／高雄報導

婦人「卡到陰」？ 罕病胰島素瘤惹禍

▲影像檢查顯示，胰臟尾部長了1.2公分的胰島素瘤。 （博田醫院提供）

1名40歲女子每天早晨起床就會神智不清、胡言亂語，「斷片」近2小時，吃完早餐後才逐漸改善，多次就醫都找不出病因。家人甚至以為是「卡到陰」而求神問佛，後來驗血發現空腹血糖值僅37mg/dL，進一步檢查發現胰臟長了1.2公分的胰島素瘤，又稱胰臟神經內分泌瘤，切除後已不再出現怪異行為。

找不出病因 家人求神問佛

身為家庭主婦的邱女原本個性溫順，1年多前，家人發現她每天早上睡醒就會胡言亂語，問A答B，甚至食量變大，1人就把全家人的早餐都吃光，體重在1年內胖了近6、7公斤，這種現象在吃完早餐後會慢慢恢復正常，但邱小姐卻對自己的怪異行為完全沒有印象，還被誤解是賴床、懶惰。

邱小姐說，1年內看了7家醫療院所、5個科別，都找不出原因，有醫師勸多休息，也有醫師診斷是癲癇，用藥後都沒有改善，每次看到家人用手機記錄她發作時的異常狀況，就很難過和自責。

博田國際醫院肝膽胰臟外科副院長李金德指出，胰島素瘤和胰臟癌發生的位置在胰臟，但胰臟癌是胰臟導管的癌症，擴散很快；胰島素瘤則是神經內分泌瘤的1種，當胰臟分泌過多胰島素時，造成體內血糖水平失衡，導致血糖急速下降，並引發低血糖症狀，這類患者在空腹時會出現心跳加速、神智不清、盜汗、臉色蒼白等交感神經症狀，並且記憶會出現斷片，症狀通常會在進食後迅速緩解，常被誤診為癲癇或精神病患者。

空腹低血糖 出現神智不清

李金德說，邱女經核磁共振檢查，發現在胰臟尾部近脾臟處有1.2公分的胰島素瘤，造成胰島素不斷分泌，才會使空腹血糖低於正常值約70至90左右，甚至僅不到40，上月手術切除約1/10胰臟後，術後隔日早上空腹血糖已恢復到100左右，也不再出現怪異行為。

李金德說，胰島素瘤相當罕見，平均每100萬人僅1-4人罹病，又以女性多於男性，他行醫30多年來也只遇過2例，不過神經內分泌瘤90%是良性，手術切除後5年存活率可到95%以上，提醒如果肚子餓時，會出現言語或行為怪異，就要檢查是否是血糖太低的問題，盡早進行專業診斷和治療，也能避免癌化。

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