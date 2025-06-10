家長別輕忽！出生14天小寶寶確診新冠肺炎

▲林姓新手爸爸（右）和剛出生的兒子（中）都確診新冠肺炎，所幸及時就醫未演變成重症，賴永清醫師（左）提醒別輕忽。（記者陳建志攝）

記者陳建志／台中報導

▲出生14天男嬰確診新冠肺炎，所幸及早就醫，接受支持性療法及住院治療4天後平安出院。（記者陳建志翻攝）

新冠肺炎（COVID-19）捲土重來，林姓新手爸爸日前出現發燒、咳嗽，發現家中剛出生14天的男嬰體溫上升至37.5℃、活動力變差，趕緊帶他至醫院就診，經小兒科醫師快篩後確診是新冠肺炎，是院內最小確診個案，所幸及早就醫，接受支持性療法及住院治療4天後平安出院，未演變為重症，並持續服用抗生素藥物，定期於門診追蹤觀察。

若誤認輕微感冒 恐會變為重症

烏日林新醫院過敏氣喘科主任暨小兒科醫師賴永清指出，該名男嬰爸爸原以為男嬰只是一般感冒，沒想到竟是新冠肺炎確診，回家快篩後自己也「中鏢」，一家3口陸續確診。因新生兒的免疫系統尚未發展健全，感染新冠病毒時，初期症狀往往非典型，像是低燒或僅有活動力下降，較少出現流鼻水，容易被家長誤認為只是輕微感冒，若未及時治療恐會演變為重症。

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賴永清指出，研究顯示，新冠病毒在大人、兒童有不同的症狀表現，小於9歲常見症狀為發燒（46%）、咳嗽（37%）、頭痛（15%）、腹瀉（14%）、喉嚨痛（13%）；大於10歲常見症狀為頭痛（42%）、咳嗽（41%）、發燒（35%）、肌肉痠痛（30%）、喉嚨痛（29%），如果有出現相關症狀，建議盡快至醫院檢查評估及治療。

賴永清表示，依據疾管署統計推估，國內疫情預估於6月底至7月初達到高峰，其中重症與死亡個案多集中在65歲以上長者，具有潛在慢性病病史，及未接種新一代JN.1疫苗者佔比高，分析後，發現重症患者近9成未接種JN.1疫苗，顯示接種疫苗仍是防止重症的關鍵。

高風險者 應盡快施打疫苗

新冠病毒導致的重症與死亡風險為流感的2倍，自從新冠JN.1疫苗開放接種後，第1劑接種率不高，建議65歲以上長者、免疫低下者、洗腎患者等族群，盡快施打疫苗預防重症利多於弊。

賴永清呼籲，因目前6個月以下的新生兒還無法接種新冠疫苗，家中若有新生兒，父母務必接種JN.1新冠疫苗，增強自我保護力；平日也應落實戴口罩、勤洗手，遠離人潮聚集的室內場所，避免新一波疫情造成衝擊。

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