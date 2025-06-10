6旬婦久站靜脈曲張 微創手術重現輕盈美腿

▲患者的小腿原本有靜脈曲張（圖左），經微創手術治療，腫脹雙腿恢復輕盈（圖右）。 （記者陳建志翻攝）

記者陳建志／台中報導

▲林宜右醫師提醒，腿部靜脈曲張患者治療前，詳細檢查評估，才能以最合適的方式處理。（記者陳建志攝）

60歲張姓婦人因工作需要長期久站，最近發現小腿靜脈曲張越來越明顯，腿部也常出現水腫和隱隱作痛，不敢再穿涼鞋、短褲，心情低落。雖嘗試穿壓力襪舒緩症狀，但悶熱不舒服，決定前往醫院求診。經評估後，決定接受自費雷射靜脈閉合術及健保給付微創靜脈切除手術，術後腿部壓力與疼痛大幅改善，腫脹的雙腿也恢復輕盈，讓她重展歡顏。

大幅改善腿部壓力與疼痛

仁愛長庚合作聯盟醫院胸腔暨心臟血管外科醫師林宜右表示，靜脈曲張是因腿部靜脈內的單向瓣膜功能不全，讓血液容易逆流，滯留在小腿遠端，長期下來便導致靜脈擴張扭曲，明顯浮現於皮膚表面。除浮腫、皮膚紅癢、色素沉澱影響腿部外觀，嚴重時甚至會出現皮膚潰瘍或難以癒合的慢性傷口。常見的高危險群包括多次懷孕的婦女、長期體重過重者、需長時間站立工作的人。

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林宜右指出，傳統靜脈曲張手術需要在全身麻醉下，將整條病變靜脈拉出，術後往往傷口大、疼痛且恢復期長。現今的微創治療，使用雷射或高頻射頻能量，在血管內將病變部分閉合，再搭配數個毫米大小的小切口切除殘餘靜脈。手術時間短、傷口微小，併發症風險也較低，病人通常隔天就能輕鬆下床行走、恢復快速

林宜右提醒，雖大多數腿部靜脈曲張是因瓣膜功能不全造成，但仍有少數病人可能隱含其他心臟或複雜血管問題，因此建議在接受治療前先由具血管專業背景的醫師詳細檢查評估，找出病因對症下藥，才能以最安全且合適的方式處理。

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