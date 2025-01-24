南部醫學中心再+1 醫界、民團這樣看

高雄義大醫院升格為全台第23家、也是高雄第4家醫學中心，醫界認為有助縮小南北醫療資源差距；醫改會認為醫學中心數量過多，籲定家數上限。示意圖，與新聞無關。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部今（24日）公布醫院評鑑結果，高雄義大醫院升格為全台第23家、也是高雄第4家醫學中心。醫界認為有助縮小南北醫療資源差距；醫改會則指出，醫學中心數量過多，呼籲制定家數上限及退場降級機制，並強化輕症病患下轉，避免影響健保永續性與資源公平分配。

台灣每200萬人口可設1家醫學中心，但由於人口增長停滯，醫學中心的數量長期保持在19家，去年北區新增3家醫學中心，打破限額，引發外界疑慮，更被監察院糾正，認為有違原則傷害評鑑公信力，今年南區又新增1家醫學中心，再次引發關注。

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台灣醫務管理學會理事長洪子仁直言，義大醫院的升格不僅是對其實力的肯定，也是縮小南北醫療差距、推動醫療公平的重要一步，可支持偏鄉及離島地區的醫療需求，促進健康平權。

洪子仁進一步指出，美國和日本的建議是每100萬至150萬人設立1家醫學中心，而台灣目前約每105萬人有1家醫學中心，符合國際標準範圍。但台灣的醫學中心確實有過度集中問題，未來可從三個方面來優化設立政策，第一是設立偏鄉衛星單位，二是強化轉診系統，三是定期檢討醫學中心的數量與分布，以解決資源過度集中在台北市，並滿足中南部人口流動與高齡化的需求，還能提升東部及離島地區的醫療覆蓋率。

醫改會執行長林雅惠直言，在分級醫療與健保給付制度下，很多醫院希望升格為醫學中心，以得到較高的給付，導致醫學中心過多、區域衡平性愈來愈失衡；醫院評鑑應有退場級降級機制，但現在不僅沒有符合「一進一出」原則，根本是「只進不出」。

林雅惠表示，儘管健保對下轉患者提供600點獎勳，但下轉率僅為0.06%，導致醫療資源配置效率低，影響醫療在地化與區域平衡。國內醫學中心評鑑標準已近20年未改，台灣醫學中心數量過多，衛福部應負起責任，不僅需改革評鑑制度，還應明確訂定醫學中心數量上限，落實降級及退場。

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