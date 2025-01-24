義大升格醫學中心 3月起看病最高得多花350元

義大醫院。（資料照）

〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部今（24日）公布最新醫院評鑑結果，高雄義大醫院正式升格為醫學中心，健保署預估，義大醫院升格醫學中心後，每年約增加8000萬健保經費，主要是病房費、護理費等調升，民眾部分負擔依分級醫療有所不同，門診將從原先240元調漲為420元、急診400元漲為750元，預計3月起調整收費。

衛福部長邱泰源今天親自宣布113年度最新醫院評鑑結果，高屏區新增1家醫學中心為高雄義大醫院，南區則新增2家準醫學中心，分別為分別為佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院、國立台灣大學醫學院附設醫院雲林分院及其虎尾院區。

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健保署署長石崇良說明，醫學中心對人力要求較高，病房費、護理費、病房診察費等增加，義大醫院升格後全年預估將增約8000萬元，以高屏區的總額867億推估，影響健保點值不超過0.001元。

石崇良說，過去一年義大醫院每月門診量約8.6萬人次、每月急診量約3100人次、每月住院量約2700人次。部分負擔依分級醫療有所不同，未來民眾若是未經轉診直接前往就醫，要付出的部分負擔就會較高，預計自3月1日起調整收費，門診會從240元漲為420元、急診400元漲為750元，不過身心障礙者的門診部分負擔將與區域醫院相同，不會因升級而調升。

健保署署長石崇良說，部分負擔依分級醫療有所不同，義大醫院升格醫學中心後，門診將從原先240元調漲為420元、急診400元漲為750元，預計3月起調整收費。 （記者邱芷柔攝）

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