兒童誤吞鈕扣電池 灼傷食道

▲胸部X光（圖A）和頸部側面X光（圖B）顯示，食道有異物，經手術取出的鈕扣電池，上面有許多的附著物（圖C）。（照片提供／蕭相如）

文／蕭相如

1歲的小亮（化名）因為胃口不佳，被家人帶來就醫。醫師仔細檢查他的喉嚨與腹部之後，並未發現明顯異常，衛教之後，就讓他返家休息；1天之後，胃口不佳的狀況不但沒有改善，甚至哭鬧不安，就醫後接受理學檢查及X光檢查，影像顯示食道有金屬異物（圖A、B）。

會診耳鼻喉科醫師之後，決定在開刀房移除電池。耳鼻喉科醫師在小亮的食道上方1/3處找到了電池，也發現食道有灼傷的情形。小心移除鈕扣電池之後（圖C），將他轉入兒科加護病房觀察。

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待狀況穩定之後，再安排內視鏡檢查，除了被電池灼傷的位置之外，上消化道沒有其他的異物或損傷。上消化道攝影也確定沒有其他肉眼看不到的破裂損傷處。他終於可以順利進食。

一般人手拿鈕扣電池不會受到影響，這是手對電池而言，是不良導體，但是消化道中有水和電解質，就會導電，並且產生電解作用。

家長務必要把鈕扣電池收好

鈕扣電池提供生活的便利性，但閃亮亮的外觀對兒童有莫名的吸引力，因此千萬要把鈕扣電池收藏好，以免小孩誤食，危害健康。

（作者為基隆長庚醫院及林口長庚醫院兒童急症暨加護醫學中心主治醫師）

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