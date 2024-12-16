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健康網》寒流急凍吃什麼保暖？ 營養師推「6類產熱食物」
沈莉馨／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕氣溫驟降，保暖防寒非常重要，除了添加足夠的衣物，由內而外的保暖也不可少，可以透過一些食物來暖活身子。營養師張珮蓁在臉書專頁「Patty營養師 陪你一起吃」列出6種產熱食物，像是深海魚、肉桂、紅茶，以及辛香料，辣椒、老薑、蒜頭。
此外，張珮蓁建議，可以將老薑製成薑母茶，有助於改善女性四肢冰冷問題；或是在茶、咖啡裡灑上肉桂粉，也能幫助身體熱起來。
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產熱6食物
●深海魚：富含Omega-3，可以保護心血管，維持血液循環通暢。
●辣椒：含有辣椒素，能促進腎上腺素分泌，使體溫升高。
●老薑：薑辣素可活化辣椒素的受體通道，促進腎上腺素分泌，升高體溫。有研究發現，飲用「薑飲料」可改善女性四肢冰冷的問題，但喝薑母茶要特別注意糖類攝取量，過多糖類的攝取，仍會導致三酸甘油脂上升及肥胖問題。
●蒜頭：有大蒜素等含硫化合物，可刺激棕色脂肪細胞，助身體消耗熱量，產生熱能。
●肉桂：肉桂醛能刺激交感神經，促進去甲基腎上腺素的分泌，幫助棕色脂肪產熱，也能增進心律。可以試試在茶或咖啡裡加點肉桂粉，除了增添香氣外，還可以幫著暖活身體。
●紅茶：內含茶黃素，可以幫助提高產熱，讓體溫有機會維持溫暖。
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