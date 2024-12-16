自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》寒流急凍吃什麼保暖？ 營養師推「6類產熱食物」

2024/12/16 06:31

營養師分享，冬季可以喝紅茶來維持體內溫暖；示意圖。（圖取自photoAC）

營養師分享，冬季可以喝紅茶來維持體內溫暖；示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕氣溫驟降，保暖防寒非常重要，除了添加足夠的衣物，由內而外的保暖也不可少，可以透過一些食物來暖活身子。營養師張珮蓁在臉書專頁「Patty營養師 陪你一起吃」列出6種產熱食物，像是深海魚、肉桂、紅茶，以及辛香料，辣椒、老薑、蒜頭。

此外，張珮蓁建議，可以將老薑製成薑母茶，有助於改善女性四肢冰冷問題；或是在茶、咖啡裡灑上肉桂粉，也能幫助身體熱起來。

產熱6食物

●深海魚：富含Omega-3，可以保護心血管，維持血液循環通暢。

●辣椒：含有辣椒素，能促進腎上腺素分泌，使體溫升高。

●老薑：薑辣素可活化辣椒素的受體通道，促進腎上腺素分泌，升高體溫。有研究發現，飲用「薑飲料」可改善女性四肢冰冷的問題，但喝薑母茶要特別注意糖類攝取量，過多糖類的攝取，仍會導致三酸甘油脂上升及肥胖問題。

●蒜頭：有大蒜素等含硫化合物，可刺激棕色脂肪細胞，助身體消耗熱量，產生熱能。

●肉桂：肉桂醛能刺激交感神經，促進去甲基腎上腺素的分泌，幫助棕色脂肪產熱，也能增進心律。可以試試在茶或咖啡裡加點肉桂粉，除了增添香氣外，還可以幫著暖活身體。

●紅茶：內含茶黃素，可以幫助提高產熱，讓體溫有機會維持溫暖。

營養師指出，肉桂也是保暖食物之一，能促進棕色脂肪產熱；示意圖。（圖取自freepik）

營養師指出，肉桂也是保暖食物之一，能促進棕色脂肪產熱；示意圖。（圖取自freepik）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中