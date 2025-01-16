中榮院長交接 新任傅雲慶：打造國際一流醫院 病人優先於成本

傅雲慶由陳適安接下中榮印信，宣誓就職，退輔會副主任委員傅正誠監交。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中榮總今（16）日舉行卸新任院長布達交接典禮，新任院長由小兒科心臟權威、中榮副院長傅雲慶榮陞，他致辭表示，身為基督徒，一生追求是「榮神益人」榮耀神並有益他人，接棒院長陳適安，目標將中榮打造為國際一流的醫院，對於未來健保總額新制，他也強調，不因任何保險制度干預醫療，醫院職責是醫病救人，成本考量不是第一考量，把病人醫好是最重要的事。

傅雲慶今天由原院長陳適安接下中榮印信，宣誓就職，退輔會副主任委員傅正誠監交，傅雲慶致辭時感謝陳適安領導中榮乘風破浪，履創新高，重返榮耀，並登上世界百大智慧醫院行列，寫下台醫醫療史傳奇一頁，雖然陳適安已65歲屆齡退休，但體力比在座每個人都好。希望他退而不休，他擔任名譽院長，繼續指導。

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傅雲慶接棒陳適安，榮陞台中榮總院長，期許將中榮打造為國際一流醫院。（記者蔡淑媛攝）

傅雲慶就職致辭時首先感謝上帝，也感謝妻子小芳，今天是結婚33週年的紀念日，晚上陳院長要帶他去吃飯，因此對妻子說聲不好意思，他也坦承「一個對病人很好的醫師，絕對不是一個好丈夫。」

傅雲慶表示，陳適安帶領中榮4年來在軟硬體奠定堅實基礎，規畫美好藍圖與願景，第三醫療大樓、質子中心在興建中，將規畫科技大樓、醫護宿舍，他說中榮這艘船不是停在台中港，已經航向大海，未來遭遇到許多風雨，中榮擁有最大資產是優秀的人才，「一個人走的快，一群人才能走的很遠」，期勉同舟共濟，實現願景，提升醫療品質、照顧病人安全，得到最好醫療服務，成為國際一流的醫院。

面對台灣少子化等問題，傅雲慶有信心的說，外在環境會造成不均發展，如兒科、困難科別，但要照顧好所有的病人，不管所有科別，醫院會以置高角度，給予適當支援給予發揮，服務到病人。

最後他也打趣說，就像副主委傅正誠，我們姓「傅」的比較吃虧，中榮有3個「副」院長，以後怎麼稱呼他，叫「傅」院長有4人轉頭，因此叫他雲慶院長或是院長就好。

陳適安表示，院長的職務給大家一致推祟的傅雲慶院長，心中很高興的事，感謝輔導會栽培，到中榮服務4年的學習收獲，比之前34年又6個月更多，是美好記憶，中榮承接國家任務，感謝大家的努力，能創醫療機構之先，進入全球百大智慧醫院，這很難得，台灣的大學不知是否有進百大，「但在醫院我們做到了！」

陳適安任內啟動變革，中榮也發實錄之書《榮耀變革》的新書發表會。（記者蔡淑媛攝）

中榮今日同時舉行陳適安任內啟動變革實錄之書《榮耀變革》的新書發表會。陳適安表示，4年新策略改革醫院，同仁很辛苦，付出的努力的成果對長官與中部民眾都能體會到，他感謝家人，妻子黃醫師、陳太太，大家常說黃醫師把陳醫師送給中榮，但其是讓陳醫師在這裡自由發揮，希望未來大家全力支持中榮及雲慶院長。

陳適安表示，傅雲慶臨床技術全世界有名，也笑稱「EQ管理比我好太多」期許大家做自己該做的事，再多付出一點點，也把「勇氣」送給大家，保持初衷「我們以病人為中心，是醫療從業的志業精神」。

傅雲慶為陳適安學生，曾創下許多全球第一，包括2004年亞洲首例利用心臟內超音波修補心臟破洞可免開刀、免全身麻醉；2007年全球兒童首例經由頸靜脈裝關閉器手術，也是補心臟破洞最快5分14秒記錄保持者，在中榮任職逾28年退休後，受中國醫藥大學暨醫療體系董事長蔡長海延攬擔任兒童醫院院長任職近4年，在陳適安擔任院長時重回中榮擔任副院長。

傅正誠讚許及勉勵中榮經營成果。（記者蔡淑媛攝）

中榮醫護與陳適安、傅雲慶合影，表達感謝與祝福。（記者蔡淑媛攝）

台中榮總舉行卸新任院長布達交接典禮。（記者蔡淑媛攝）

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