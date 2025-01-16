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健康網》冬天也要戴墨鏡！ 沒防紫外線小心1種癌上身

2025/01/16 15:45

醫師提醒，台灣四季的紫外線強度都不低，冬季的太陽也可能對眼睛造成傷害。因此，無論在哪個季節，外出時應佩戴UV防護的墨鏡；情境照。（圖取自freepik）

醫師提醒，台灣四季的紫外線強度都不低，冬季的太陽也可能對眼睛造成傷害。因此，無論在哪個季節，外出時應佩戴UV防護的墨鏡；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕冬季天氣陰涼，面對太陽，應該可以不用戴墨鏡吧？遠見眼科台北101主治醫師張芯瑜指出，即便冬季氣溫較低，紫外線（UV）的強度依然不容小覷，沒戴墨鏡，忽略眼睛的防護，可能帶來長期傷害，造成白內障、黃斑部病變、角膜炎、若眼瞼皮膚長期暴露於紫外線，甚至會演變成眼瞼皮膚癌。

紫外線對眼睛的傷害

張芯瑜於臉書粉專「用芯看世界 張芯瑜眼科醫師」發文指出，長期暴露於紫外線下，會對眼睛造成各種疾病影響，包括：

●白內障：紫外線可加速水晶體的成熟，增加白內障的風險，導致視力模糊。

●黃斑部病變：紫外線是年齡相關黃斑部退化的風險因素之一，這會影響到眼睛中心視力，造成視物模糊或線條扭曲。

●角膜炎：紫外線過度照射會傷害眼睛表面，像曬傷一樣，又叫做光性角膜炎（photokeratitis），眼角膜灼傷會造成畏光、溢淚、疼痛及視力模糊。

●眼瞼皮膚癌：眼瞼皮膚長期暴露在紫外線下，會增加皮膚癌的風險，尤其是在白天長時間外出時。

醫師表示，冬季沒戴墨鏡防紫外線，忽略眼睛的防護，可能造成白內障、黃斑部病變、角膜炎、眼瞼皮膚癌；情境照。（圖取自freepik）

醫師表示，冬季沒戴墨鏡防紫外線，忽略眼睛的防護，可能造成白內障、黃斑部病變、角膜炎、眼瞼皮膚癌；情境照。（圖取自freepik）

四季均需注意紫外線防護

張芯瑜提到，根據中央氣象署的資料，台灣全年紫外線強度變化不大，四季均需注意防護：

●春夏季（3月到8月）：紫外線強度較高，尤其在中午時分，需特別注意防護。

●秋冬季（9月到2月）：即便是冬季，紫外線強度仍不容忽視，特別是在雪地、高山等反射強烈的地區。

張芯瑜表示，台灣四季的紫外線強度都不低，冬季的太陽也可能對眼睛造成傷害。因此，無論在哪個季節，外出時佩戴UV防護的墨鏡，能有效減少紫外線對眼睛的傷害，保護視力。

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