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健康 > 杏林動態

AI輔助臨床教學 新竹臺大分院生醫醫院再獲國家醫療品質獎特優

2025/01/16 14:06

新竹臺大分院生醫醫院連2年獲國家醫療品質獎最高榮譽「特優機構」，由副院長暨智慧醫療創新中心主任譚慶鼎（右）代表接受衛福部長邱泰源（左）頒獎。（新竹臺大分院提供）

新竹臺大分院生醫醫院連2年獲國家醫療品質獎最高榮譽「特優機構」，由副院長暨智慧醫療創新中心主任譚慶鼎（右）代表接受衛福部長邱泰源（左）頒獎。（新竹臺大分院提供）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹臺大分院生醫醫院的醫療品質與創新能力，再獲國家醫療品質獎的肯定，二度戴上「特優機構」的桂冠，且於第25屆國家醫療品質獎（NHQA）競賽中一舉斬獲8個重要獎項，成績斐然，由衛生福利部長邱泰源親自頒發被視為國家醫療品質獎最高榮譽的「特優機構」獎。

新竹臺大分院院長余忠仁說，新竹臺大分院生醫醫院把智慧科技導入醫療場域且帶向國際，繼去年之後再度拿到國家醫療品質獎地區醫院組第2年的「特優機構」榮譽。

另外還贏得：智慧醫療類的銅獎、ESG特別獎、創意獎、3項標章、擬真情境類優選以及特別獎之新人獎共8個獎項。

他說，所謂的智慧醫療類別銅獎，生醫醫院跟台灣微軟共同研發的「問到寶：生成式AI教育整合系統」運用生成式AI功能結合教學平台，輔助臨床教學，減輕教師負擔，以尖端人工智慧技術革新醫療教育模式。

該院的「智慧化自動消毒機器人」同時獲頒「標章」認證，且摘下「ESG特別獎」，因為這個機器人運用AI技術辨識污染物件，並可透過智能控制噴灑時間和範圍，有效提升院內環境清潔效率。

另外他們的「藥御守~運用近紅外光譜打造藥品辨識平台」系統，運用近紅外光譜技術，打造智慧化藥品辨識平台，大幅減輕藥師的工作壓力，並顯著提升用藥安全，所以同時拿下「標章」、「創意獎」雙重肯定。

而「智慧配送iSAFE送藥機器人」的創新應用也獲得「標章」認證，且因機器人把送藥取藥服務自動化，減少了感染風險並提高工作效率，樹立智慧醫療物流新典範。

余忠仁說，生醫醫院這次也首度挑戰擬真情境類的急重症照護組競賽，一舉摘下「優選」佳績，更獲頒「特別獎~新人獎」。

值得一提的，去年除了生醫醫院獲得特優機構的肯定，同年新竹臺大分院新竹醫院在同樣的競賽中也獲得6個獎項。分別是：主題類各以逐風圈的「提升腦中風取栓治療DTP小於120分鐘之達標率」、術時圈的「運用ERAS整合人工關節置換疾病照護流程」拿到2個佳作。

在實證醫學類方面，文獻查證臨床組及新人組分別榮獲「銀獎」。急診醫學部與護理部則在擬真情境類中獲得1項「銅獎」。此外，鄭治雲醫師也獲得了「MVP醫師獎」。

第25屆NHQA國家醫療品質獎的新竹臺大分院獲獎團隊合影慶賀。（新竹臺大分院提供）

第25屆NHQA國家醫療品質獎的新竹臺大分院獲獎團隊合影慶賀。（新竹臺大分院提供）

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