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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

春節前後流感疫情攀高峰 初一至初三157家醫院特別門診

2025/01/16 15:54

疾管署呼籲尚未接種流感或新冠疫苗者儘速接種。（資料照）

疾管署呼籲尚未接種流感或新冠疫苗者儘速接種。（資料照）

〔記者林惠琴／台北報導〕國內春節前後將迎來流感疫情高峰，類流感單週就診上看15萬人次，衛福部疾管署今（16日）宣布，1月29日至31日（初一至初三）全國共157家醫院開設傳染病特別門診（以下簡稱「特別門診」）1230診次，有需要的民眾可多利用，並呼籲尚未接種流感或新冠疫苗者儘速接種。

疾管署副署長曾淑慧表示，為兼顧民眾農曆春節期間傳染病就醫需求及急重症醫療量能與品質，獎勵急救責任醫院於初一至初三開設特別門診，可診治呼吸道及腸胃道等多項傳染病。

曾淑慧指出，依各縣市衛生局截至1月13日的回報結果，配合開設特別門診的醫院共計157家，規劃開設約1230診次，包含1月29日（初一）393診次、1月30日（初二）406診次、1月31日（初三）431診次，高於往年開設診次。相關就醫資訊已公布於疾管署官網「春節傳染病特別門診專區」及各衛生局網站。

曾淑慧提醒，初一至初三有就醫需求者，可多加利用特別門診，如有發燒、咳嗽等類流感症狀，落實戴口罩及生病在家休息等措施。同時提醒醫師，如遇病人符合公費流感抗病毒藥劑用藥條件，不需流感快篩，即可開立公費藥劑，以掌握治療黃金時間，降低重症風險。

疾管署也呼籲盡快接種疫苗，今（2025）年元旦起公費流感疫苗已擴大提供全國滿6個月以上尚未接種的民眾使用，直至疫苗用罄止，截至1月15日已接種約39萬人次，為去年同期4.2倍，目前剩餘40萬餘劑；而新冠JN.1疫苗則累計接種約188萬人次，為去年同期1.9倍。

春節傳染病特別門診資訊。（疾管署提供）

春節傳染病特別門診資訊。（疾管署提供）

春節傳染病特別門診資訊。（疾管署提供）

春節傳染病特別門診資訊。（疾管署提供）

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