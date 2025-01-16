急凍！苗縣週末19人急診 衛生局：有這些症狀速就醫

苗栗縣衛生局表示，最近一個週末，共有19人因心血管疾病就醫。（資料照）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕近期天氣降溫，不少民眾感受到寒冬威力，苗栗縣衛生局統計週末期間苗栗急診室心血管疾病患者數據，共有19人因心血管疾病就醫，其中男性12位（平均年齡64歲，最高79歲），女性7位（平均年齡70歲，最高89歲）。呼籲民眾注意保暖和氣溫變化。

苗縣府局表示，依據衛生福利部112年國人死因統計，心臟疾病及腦血管疾病分別位居第2名及第4名，奪走約3.6萬條生命。「三高」（高血壓、高血糖及高血脂）與心腦血管疾病息息相關，每當氣溫驟降與天氣濕冷時血壓易升高，增加急性心肌梗塞和中風風險，特別是老人、小孩以及慢性病患者，更需要格外留意。

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苗縣府衛生局也提供建議，包括清晨和傍晚是溫度最低的時段，建議避開低溫和溫差較大的時段出門，並結伴同行相互關照；根據天氣變化適時增添衣物，並特別注意頭頸部及四肢末梢的保暖，穿著除保暖外亦須注意靈活活動。

另外，民眾也可隨時補水天氣寒冷，身體仍會流失水分，身體水分不足，可能導致血液過於黏稠，流動性不佳，造成風險，戶外活動中，建議每15分鐘飲用200-300毫升溫水，並避免飲用含高糖分、咖啡因或酒精成分飲料。

若民眾若出現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈、暈厥等心臟病症狀，請盡速就醫。

天氣急降溫苗縣周末19人送急診，衛生局提供建議。（苗縣府衛生局提供）

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