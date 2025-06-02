40歲女慢性外踝潰瘍且神經性疼痛 AI輔助皮瓣重建解痛

朱柏榮醫師運用AI輔助，為慢性外踝潰瘍且神經性疼痛的患者手術重建、解痛。（高榮台南分院提供）

〔記者劉婉君／台南報導〕台南一名40歲女子1月時因意外導致右側跟骨骨折，手術後數個月，傷口仍無法癒合，形成慢性潰瘍，合併紅腫滲液，更困擾的是，還逐漸出現無法忍受的灼熱性神經痛，連輕觸或穿鞋都會引發劇痛，生活品質嚴重受損。

女子轉至高雄榮民總醫院台南分院骨科求診，醫師評估後確定原有的傷口合併感染疑慮，且內固定器材可能成為持續發炎的來源，先手術清創潰瘍區域並移除原內固定物，再運用AI人工智慧系統輔助，成功完成皮瓣重建與解除疼痛。

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高榮台南分院關節重建骨科主任醫師朱柏榮表示，跟骨骨折（俗稱腳後跟骨折）在交通意外或高處墜落傷中常見，跟骨處於負重與皮膚張力高的位置，一旦術後出現傷口潰瘍、骨折癒合不良，很容易引發慢性傷口、骨折延遲癒合，甚至因神經受損或慢性壓迫形成神經性灼痛，對患者來說是長期且難以忍受的折磨。

朱柏榮說，旋轉式腓腸動脈穿通枝蒂皮瓣重建手術，皮瓣來自小腿後外側的皮膚與皮下組織，具有良好的血液供應，可以旋轉90至120度覆蓋在外踝缺損部位，不需顯微血管縫合，相對安全且成功率高。

朱柏榮指出，該名病患的神經性灼痛源頭，很可能來自腓腸神經，因此手術中直接將該條神經切斷並埋入深層組織，防止產生神經瘤，術後2個月傷口癒合良好，多年來飽受困擾的神經痛也完全消失。

40歲女子右腳側跟骨慢性潰瘍合併紅腫滲液，接受旋轉式腓腸動脈穿通枝蒂皮瓣重建手術後，成功重建。（高榮台南分院提供）

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