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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

影像融合切片技術助攻 79歲翁早期診斷攝護腺癌

2025/06/02 12:46

醫師運用軟體技術，將MRI與即時超音波影像融合，精準導引切片。（台北慈濟醫院提供）

醫師運用軟體技術，將MRI與即時超音波影像融合，精準導引切片。（台北慈濟醫院提供）

〔記者陳奕劭／新北報導〕79歲黃先生多年受攝護腺肥大困擾，有排尿困難與夜尿頻繁等症狀，初診時診斷為良性。直到後來身體不適再度就診，醫師運用軟體技術，融合MRI與即時超音波影像，精準導引切片至高風險區域，最終確診早期攝護腺癌，並接受達文西機械臂輔助手術順利切除，術後2年追蹤均無復發。

台北慈濟醫院泌尿科醫師鐘伯恩表示，攝護腺癌目前為台灣男性癌症發生率第3位，好發於50歲以上族群，發病高峰為65至75歲，家族史、肥胖及高脂飲食為常見危險因子，早期發生可降低死亡率。早期攝護腺癌通常沒有明顯症狀，常與良性攝護腺肥大混淆，須仰賴PSA檢測與MRI影像檢查早期發現。

鐘伯恩指出，傳統經直腸隨機切片方式猶如「盲抽」，可能誤判為良性或需重複切片，MRI可判讀可疑病灶，卻難以即時定位；超音波則無法準確辨認病灶，因此最適切的診斷方式是將2種影像融合後，進行導引切片。

將MRI與即時超音波影像融合（左），經軟體輔助的影像融合能將疑似腫瘤即時呈現在超音波畫面。（台北慈濟醫院提供）

將MRI與即時超音波影像融合（左），經軟體輔助的影像融合能將疑似腫瘤即時呈現在超音波畫面。（台北慈濟醫院提供）

經軟體輔助的影像融合能將疑似腫瘤即時呈現在超音波畫面，精準導引切片。（台北慈濟醫院提供）

經軟體輔助的影像融合能將疑似腫瘤即時呈現在超音波畫面，精準導引切片。（台北慈濟醫院提供）

因此導入軟體輔助影像融合切片技術，先由MRI標記病灶，再於即時超音波中進行影像疊合與校準，鎖定病灶進行經會陰切片，大幅提升精準度，並因避開直腸入針，大幅降低感染與敗血症風險，但檢查時需全身麻醉。

攝護腺癌進展緩慢，鐘伯恩說明，早期發現治癒率極高。根據統計，早期侷限性攝護腺癌5年存活率近100%，10年約98%，15年約95%。他提醒，若PSA數值異常達2次以上，應儘早安排MRI評估，並視需要執行影像融合精準切片，以減少不必要的侵入性檢查，掌握治療黃金時機。

醫師鐘伯恩提醒，若PSA數值異常達2次以上，應儘早安排MRI評估，並視需要執行影像融合精準切片，減少不必要的侵入性檢查。（台北慈濟醫院提供）

醫師鐘伯恩提醒，若PSA數值異常達2次以上，應儘早安排MRI評估，並視需要執行影像融合精準切片，減少不必要的侵入性檢查。（台北慈濟醫院提供）

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