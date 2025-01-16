Lenovo捐筆電 支援澎湖早期療癒計劃與銀髮健康中心

澎湖海基金會致贈感謝狀，感謝Lenovo捐贈筆記型電腦。（澎湖海基金會提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕Lenovo響應澎湖海基金會的澎湖醫療島計劃，去（2024）年底捐贈筆記型電腦支援澎湖地區的早期療育與銀髮族健康管理專案。筆電用於支持澎湖海基金會承接的2個衛福部專案「發展遲緩兒童社區療癒服務計畫」及「銀髮健身俱樂部」，幫助提升澎湖弱勢群體的學習與健康管理能力，帶來實質幫助。

澎湖海基金會創辦人、台大醫學院教授黃凱文醫師表示，在澎湖及離島的偏遠地區，數位設備的缺乏，成為了教育及社區服務發展的主要障礙。非常感謝Lenovo長期以來對基金會及離島的支持，特別是此次捐贈的筆記型電腦，將使我們能夠為更多兒童與長者提供數位化學習、健康管理及互動治療。

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長期以來Lenovo關懷偏遠地區的教育發展，曾在台東地區以捐贈設備的方式支持當地青少年學習。此次捐贈筆記型電腦儀式，Lenovo中小企業暨通路管理業務總經理林柏欣代表出席，澎湖海基金會向Lenovo頒發感謝狀，感謝長期以來對偏鄉教育及社會服務的關注與貢獻。

此次募捐計畫特別針對遲緩兒童和銀髮族，透過提供筆記型電腦，支持衛福部的專案運作，幫助離島民眾提升學習、健康管理和社交互動能力。澎湖海基金會的目標是每年服務至少30戶家庭的發展遲緩兒童，並支援60位長者進行健康管理。同時將成為澎湖醫療島計畫中的關鍵工具，以早期療育與銀髮族健康管理為核心，希望加強澎湖地區醫療資源與健康管理，透過遠距醫療服務與健康數據追蹤，改善生活品質。

Lenovo與澎湖海基金會合作，協助推動醫療改善計畫。（澎湖海基金會提供）

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