自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

孕婦妊娠糖尿病 打胰島素控糖順產

2025/03/10 05:30
孕婦妊娠糖尿病 打胰島素控糖順產

▲孕期血糖控制非常重要，除可能衍生高血壓等妊娠高風險併發症，也容易導致寶寶過大、過重，增加剖腹產機率；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （照片來源：shutterstock）

文／謝明蓁

1名30歲孕婦透過試管懷上第1胎，但試管過程需要打排卵、抗免疫或是抗發炎藥物，對身體造成影響，體重從60公斤急速增加到80公斤。

懷孕初期出現妊娠糖尿病症狀，經過血糖測試，血糖偏高，經過飲食生活調整仍難以下降，到了孕期第28週，血糖還是壓不下來，在醫病溝通後，施打胰島素，甚至孕婦在生產前1天，大概需要20-30單位的胰島素。

血糖控不好 母嬰糖尿病風險增高

幸好剖腹產順利產下1名健康寶寶，胰島素需求也從1天30單位減少到16單位，考慮要哺乳，目前以不吃藥，施打胰島素為主，未來再透過飲食，改以口服藥控制。

臨床上，有越來越多高齡產婦出現妊娠糖尿病或子癇前症。每年約1萬2000多名孕婦被診斷出「妊娠糖尿病」，雖然可以靠飲食控制病情，但若沒有輔以血糖測試，通常無法成功控制好血糖，導致生產風險提高，也會增加母嬰未來罹患糖尿病的風險。

孕期血糖控制非常重要，除可能衍生高血壓等妊娠高風險併發症，也容易導致寶寶過大、過重，增加剖腹產機率。妊娠糖尿病未受控的婦女，在產後也有高達3-5成機會於10年內成為第2型糖尿病患者，而小朋友未來罹患第2型糖尿病的風險也大大增加。

目前健保署提供有妊娠糖尿病的孕婦們，可持處方箋領取血糖試紙，1天5片、1次可領1個月份，直到生產為止，照顧母嬰健康。

需注意的是，準媽媽在懷孕期間，甲狀腺也會發生生理性改變，影響甲狀腺功能測試結果。在懷孕早期，這些變化會導致孕婦出現類似甲狀腺功能亢進的檢查結果，但這是正常的生理現象，不必治療或矯正。

甲亢易引發流產、早產

相反地，真正的病理性甲狀腺功能亢進會引發懷孕期間的併發症，如流產、早產和加重孕婦的心臟負擔。因此，需要進一步檢查和評估治療。

孕前諮詢減少併發症

甲狀腺亢進可能引發流產、早產，以及較高機率的子癲前症和心臟衰竭。建議原本有甲狀腺功能異常的婦女在懷孕前接受諮詢，了解疾病和藥物使用在懷孕期間的影響，並持續接受治療，以減少妊娠併發症。

（作者為中國醫藥大學新竹附設醫院新陳代謝科醫師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中