孕婦妊娠糖尿病 打胰島素控糖順產

▲孕期血糖控制非常重要，除可能衍生高血壓等妊娠高風險併發症，也容易導致寶寶過大、過重，增加剖腹產機率；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （照片來源：shutterstock）

文／謝明蓁

1名30歲孕婦透過試管懷上第1胎，但試管過程需要打排卵、抗免疫或是抗發炎藥物，對身體造成影響，體重從60公斤急速增加到80公斤。

懷孕初期出現妊娠糖尿病症狀，經過血糖測試，血糖偏高，經過飲食生活調整仍難以下降，到了孕期第28週，血糖還是壓不下來，在醫病溝通後，施打胰島素，甚至孕婦在生產前1天，大概需要20-30單位的胰島素。

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血糖控不好 母嬰糖尿病風險增高

幸好剖腹產順利產下1名健康寶寶，胰島素需求也從1天30單位減少到16單位，考慮要哺乳，目前以不吃藥，施打胰島素為主，未來再透過飲食，改以口服藥控制。

臨床上，有越來越多高齡產婦出現妊娠糖尿病或子癇前症。每年約1萬2000多名孕婦被診斷出「妊娠糖尿病」，雖然可以靠飲食控制病情，但若沒有輔以血糖測試，通常無法成功控制好血糖，導致生產風險提高，也會增加母嬰未來罹患糖尿病的風險。

孕期血糖控制非常重要，除可能衍生高血壓等妊娠高風險併發症，也容易導致寶寶過大、過重，增加剖腹產機率。妊娠糖尿病未受控的婦女，在產後也有高達3-5成機會於10年內成為第2型糖尿病患者，而小朋友未來罹患第2型糖尿病的風險也大大增加。

目前健保署提供有妊娠糖尿病的孕婦們，可持處方箋領取血糖試紙，1天5片、1次可領1個月份，直到生產為止，照顧母嬰健康。

需注意的是，準媽媽在懷孕期間，甲狀腺也會發生生理性改變，影響甲狀腺功能測試結果。在懷孕早期，這些變化會導致孕婦出現類似甲狀腺功能亢進的檢查結果，但這是正常的生理現象，不必治療或矯正。

甲亢易引發流產、早產

相反地，真正的病理性甲狀腺功能亢進會引發懷孕期間的併發症，如流產、早產和加重孕婦的心臟負擔。因此，需要進一步檢查和評估治療。

孕前諮詢減少併發症

甲狀腺亢進可能引發流產、早產，以及較高機率的子癲前症和心臟衰竭。建議原本有甲狀腺功能異常的婦女在懷孕前接受諮詢，了解疾病和藥物使用在懷孕期間的影響，並持續接受治療，以減少妊娠併發症。

（作者為中國醫藥大學新竹附設醫院新陳代謝科醫師）

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