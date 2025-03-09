民團捐血管、眼睛檢測儀 台南偏鄉巡迴醫療添利器

雲嘉南地區扶輪社捐助免散瞳眼底檢查儀給衛福部台南醫院。（記者王俊忠攝）

〔記者王俊忠／台南報導〕衛福部立台南醫院與新化分院，深耕偏鄉巡迴醫療多年，先前獲得扶輪社捐助巡迴醫療車與乳房攝影車協助這項工作。扶輪社團體得知巡迴醫療車有增添簡便篩檢儀器的需求，集結多社團力量，近日再捐助動脈血管檢測儀、免散瞳眼底檢查儀；台南高爾夫球俱樂部也捐贈兩部手持式超音波，讓巡迴醫療再添生力軍。

衛福部台南醫院院長歐建慧指出，有了動脈血管（硬化）檢測儀、免散瞳眼底檢查儀（導入AI分析）為偏鄉民眾做健康篩檢，醫師可立即評估受檢測居民的血管健康狀態、進行風險評估，並識別出高風險個案，提供相應的衛教與預防措施，促進居民的慢性心血管健康及視力保健。

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雲嘉南地區扶輪社捐助動脈血管檢測儀給衛福部台南醫院。（記者王俊忠攝）

斥資300餘萬元捐助動脈血管檢測儀、免散瞳眼底檢查儀的扶輪社團，除了赤崁扶輪社，還有台南西區、夢時代、鑽石、台北英倫與韓國3670地區扶輪社。台南高爾夫球俱樂部董事長陳俊朵也代表俱樂部捐贈兩部手持式超音波儀給台南醫院。

台南醫院表示，此次獲贈的篩檢儀器，都是輕巧、方便、快速且非侵入性的儀器，日後巡迴醫療團隊可以這些便捷的設備，深入偏鄉社區，快速解決偏鄉民眾篩檢、就醫不便的問題，早篩檢發現易被忽略的異常指標，而不必讓偏鄉民眾需要自己想辦法去找健檢及醫療資源。

雲嘉南地區扶輪社與台南高爾夫球俱樂部分別捐贈便捷的健檢檢測儀器給衛福部台南醫院。（記者王俊忠攝）

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