腸病毒潛在威脅仍存在 苗縣2至3月有635人次就醫

苗栗縣政府衛生局超前部署，今天邀請林口長庚醫院教授陳志榮（右3），前往苗栗市大千綜合醫院，進行腸病毒重症責任醫院實地訪查與交流。（苗縣府衛生局提供）

〔記者張勳騰／苗栗報導〕依據衛生福利部疾管署監測資料顯示，近期國內整體腸病毒疫情處於低點，但今（2025）年2月至3月間，全國嬰幼兒感染併發重症病例已累計4例，為近五年同期新高。苗栗縣尚未出現腸病毒重症個案，但2至3月輕症就醫有635人次；且近四週監測結果則顯示，腸病毒流行型別以克沙奇A16型為多，其次為伊科病毒11型與克沙奇A6型，另亦有其他多型別腸病毒同時流行，苗栗縣政府衛生局提醒家長不要輕忽。

苗縣府衛生局超前部署，於今（15）日及與23日邀請腸病毒專家委員北區傳染病醫療網指揮官黃玉成及林口長庚醫院教授陳志榮，分別前往苗栗市大千綜合醫院、頭份市為恭紀念醫院及部立苗栗醫院，進行腸病毒重症責任醫院實地訪查與交流，檢視防治應變機制、醫療資源調度及設備完整性等，期能強化臨床收治能量、降低重症發生率。

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苗栗縣衛生局長楊文志提醒鄉親腸病毒傳染力強，除了幼兒，青少年甚至是成人都有感染腸病毒的可能性，只是大多症狀較輕微，與感冒不易區分，最有效的預防方法為正確勤洗手。若家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，應在家休息，不要上學，且儘可能不要讓病童與其他幼童同室以減少傳染機會；病患的排泄物應小心處理，處理完畢也要立即洗手。

苗縣府衛生局指出，家中患者如果出現腸病毒感染併發重症的前兆病徵，例如持續發燒、嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等。務必立即送至腸病毒重症責任醫院接受適當治療，以免錯過治療的黃金時間。

苗栗縣政府衛生局超前部署，今天邀請林口長庚醫院教授陳志榮（左3），前往苗栗市大千綜合醫院，進行腸病毒重症責任醫院實地訪查與交流。（苗縣府衛生局提供）

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