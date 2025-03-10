11歲女童還在尿床 超音波揪畸胎瘤作怪

▲電腦斷層可以看到畸胎瘤（黃色虛線）和被擠壓的膀胱（紅色箭頭）。（照片提供／蕭相如）

文／蕭相如

11歲的小玉有1個難以啟齒的問題，就是尿床。父母曾經帶她就診多次，但是效果似乎有限。最近，這也造成父母親很大的困擾，被暗指給孩子太多壓力，因此帶她來看泌尿科門診。

泌尿科醫師在門診中回顧她的病歷，發現2年前，她曾經做過超音波檢查，也有驗血，並看過心智科。綜合以上病情，加上已11歲，可以配合特殊檢查，因此安排尿動力學檢查。檢查結果發現她的排尿能力正常，但是膀胱容量很小。

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因為膀胱容量很小，再次安排超音波檢查，發現有1個腫瘤，於是醫師安排她接受電腦斷層和血液生化檢查，初步認為是畸胎瘤。

摘除腫瘤告別困擾

小兒外科醫師使用腹腔鏡幫她摘除腫瘤，幾天後，就順利出院，病理報告顯示為良性的畸胎瘤。

幾天前，小玉很開心地回到門診，因為她再也沒有尿床了，半夜也不需要起床尿尿，可以一覺到天亮。

排尿本身就牽涉到複雜的生理與神經機轉，控制排尿更牽涉到成長發育和社會文化，就更複雜了。何時可以不尿床？很難有個點分辨何謂正常，例如：5歲時，約20%的兒童仍會尿床，但大部分會隨著成長而改善。

小學生尿床大部分可經由生活習慣的改變、行為治療或者藥物，隨著時間應該會改善。至於小玉是因腫瘤引發的尿床則是比較少見的病例。

（作者為基隆長庚醫院及林口長庚醫院兒童急症暨加護醫學中心主治醫師）

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