肺鏈疫苗公費擴大！ 今起納入成人高風險5族群

今日起，公費肺炎鏈球菌疫苗適用族群新增「19到64歲高風險對象」。（台北市衛生局提供）

〔記者林承鴻／台北報導〕今（10）日起，公費肺炎鏈球菌疫苗適用族群新增「19到64歲高風險對象」，包括脾臟功能缺損、先天或後天免疫功能不全、人工耳植入、腦脊髓液滲漏、一年內接受免疫抑制劑或放射治療的惡性腫瘤及器官移植者，可接種13價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV13）及23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗（PPV23）各1劑，以提供完整保護力。

台北市衛生局呼籲從未接種肺炎鏈球菌疫苗的長者儘速接種PCV13，提供初階保護，間隔1年再接種PPV23，達成完整健康保護；另55到64歲原住民亦可公費接種1劑PPV23。

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台北市立聯合醫院中興院區副院長吳岱穎表示，肺炎長期盤據國人10大死因前3名，肺炎鏈球菌會透過呼吸道飛沫、血液傳染，一旦免疫力下降，除了肺炎，也可能導致腦膜炎，甚至演變成敗血症。

吳岱穎說，13價結合型疫苗（PPV13）可產生較長效的抗體並激發免疫記憶，提供長期保護；而接種PPV23，則可對於較多型別的肺炎鏈球菌產生保護力，完整接種PPV13及PPV23才能獲得完整的免疫保護力。

衛生局疾病管制科科長張惠美提醒，公費接種年齡為「接種年」減「出生年」，例如1960年出生者今年就符合接種資格，不需等到足歲65歲。而PCV13及PPV23接種間隔應達1年以上，但如果是高風險對象及65歲以上洗腎患者與長照、老人福利機構的住民，接種PCV13滿8週即可接種PPV23，趁免疫誘發時趕快追加施打。

衛生局提醒，民眾前往接種疫苗請記得攜帶健保卡及身分證明文件，高風險對象建議於原診治醫療院所接種疫苗或攜帶診斷書等相關佐證資料，以利醫師評估接種。

台北市衛生局呼籲從未接種肺炎鏈球菌疫苗的長者儘速接種PCV13，提供初階保護，間隔1年再接種PPV23，達成完整健康保護。（記者林承鴻攝）

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