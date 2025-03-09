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健保30年台東關山辦路跑 石崇良帶領醫療人員邁大步
〔記者黃明堂／台東報導〕中央健康保險署東區業務組為迎接開辦30週年，台東關山慈濟醫院創辦25週年，今天共同在關山自行車道辦理「關山慈濟醫院25週年暨健保30週年慶路跑賽」，健保署石崇良署長偕花東地區醫事團體、醫療院所等鳴笛起跑，引領參與民眾迎著晨曦，跨向智慧健康、健保永續邁進。
健保署東區業務組表示，今天路跑地點選在關山自行車道，其享譽全台最美自行車道之一，每年吸引愛好路跑選手參與，健保署歷任首長葉金川、戴桂英、黃三桂，以及花東地區各醫院院長及代表、各醫師公會理事長等人到場共襄盛舉，陸續進行14公里「慢跑組、5公里「健康組」賽事，沿途有美麗景致以及在地美食點心為選手們補充體力，選手在完成賽事後即可參加摸彩活動。
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健保署署長石崇良表示，全民健保自84年開辦迄今，已邁入第30年，健保是台灣社會安定的基石，在國際健保體系中獲得肯定，表現亮眼。感謝醫界夥伴的付出，守護國人健康不遺餘力。健保署近年持續投資健康及不斷提升醫療品質，同時因應社會所需，積極推動數位轉型，透過遠距醫療、視訊診療等科技助攻，強化偏鄉醫療品質，全面提升醫療照護與健康管理能力。
關山慈濟醫院院長潘永謙表示，今年適逢健保30週年，這個特別的時刻，邀請鄉親、醫護同仁及運動愛好者，共同見證健保重要的里程碑。關山醫院自成立以來，致力提供完善醫療服務，守護東部偏鄉民眾健康，醫療服務超過180萬人次，感恩所有鄉親及貴賓這次的熱情參與。
為促進民眾健康概念，路跑現場設置多元趣味健康小站，結合互動式遊戲融入健康概念，並引導善用數位科技，透過運用虛擬健保卡、健康存摺，提升自我健康管理，為健康加值，同時亦強化保健知識。此外，慈濟志工免費於現場提供剪頭髮服務，現場的攤位有趣又多元，讓參與的民眾收獲滿滿。
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