健保30年台東關山辦路跑 石崇良帶領醫療人員邁大步

中央健康保險署東區業務組與台東關山慈濟醫院今天共同在關山自行車道辦理「關山慈濟醫院25週年暨健保30週年慶路跑賽」。（記者黃明堂翻攝）

〔記者黃明堂／台東報導〕中央健康保險署東區業務組為迎接開辦30週年，台東關山慈濟醫院創辦25週年，今天共同在關山自行車道辦理「關山慈濟醫院25週年暨健保30週年慶路跑賽」，健保署石崇良署長偕花東地區醫事團體、醫療院所等鳴笛起跑，引領參與民眾迎著晨曦，跨向智慧健康、健保永續邁進。

健保署東區業務組表示，今天路跑地點選在關山自行車道，其享譽全台最美自行車道之一，每年吸引愛好路跑選手參與，健保署歷任首長葉金川、戴桂英、黃三桂，以及花東地區各醫院院長及代表、各醫師公會理事長等人到場共襄盛舉，陸續進行14公里「慢跑組、5公里「健康組」賽事，沿途有美麗景致以及在地美食點心為選手們補充體力，選手在完成賽事後即可參加摸彩活動。

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健保署署長石崇良表示，全民健保自84年開辦迄今，已邁入第30年，健保是台灣社會安定的基石，在國際健保體系中獲得肯定，表現亮眼。感謝醫界夥伴的付出，守護國人健康不遺餘力。健保署近年持續投資健康及不斷提升醫療品質，同時因應社會所需，積極推動數位轉型，透過遠距醫療、視訊診療等科技助攻，強化偏鄉醫療品質，全面提升醫療照護與健康管理能力。

關山慈濟醫院院長潘永謙表示，今年適逢健保30週年，這個特別的時刻，邀請鄉親、醫護同仁及運動愛好者，共同見證健保重要的里程碑。關山醫院自成立以來，致力提供完善醫療服務，守護東部偏鄉民眾健康，醫療服務超過180萬人次，感恩所有鄉親及貴賓這次的熱情參與。

為促進民眾健康概念，路跑現場設置多元趣味健康小站，結合互動式遊戲融入健康概念，並引導善用數位科技，透過運用虛擬健保卡、健康存摺，提升自我健康管理，為健康加值，同時亦強化保健知識。此外，慈濟志工免費於現場提供剪頭髮服務，現場的攤位有趣又多元，讓參與的民眾收獲滿滿。

中央健康保險署東區業務組與台東關山慈濟醫院今天共同在關山自行車道辦理「關山慈濟醫院25週年暨健保30週年慶路跑賽」。（記者黃明堂翻攝）

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