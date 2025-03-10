自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

童綜合攝影展 紀錄各地之美洗滌身心

2025/03/10 12:05

何宗哲攝影師向參觀民眾說明作品。（記者歐素美攝）

何宗哲攝影師向參觀民眾說明作品。（記者歐素美攝）

〔記者歐素美／台中報導〕童綜合醫院梧棲院區B1轉角藝術藝文展覽區，即日起至5月4日止，進行「拍拍•城市漫遊-何宗哲 攝影展」展覽，現場展出何宗哲27件攝影作品，美麗細膩的景致影像，盼洗滌病患及家屬心靈煩躁。

何宗哲是E HealthCare（奇異醫療）工程師，從學生時期即開始熱愛及學習攝影，擅長藉由攝影傳達旅遊的心境與美的感受。這次攝影展主要以城市景色及風景影像記錄為主。在城市景色中，將原本平凡的生活，用攝影角度或是鏡頭壓縮感的方式呈現，拍攝技巧上以長快門來帶出光線的走向，讓觀賞者在鏡頭的引領下，有著遇見神秘美景的感受。

此外，在全景系列中更具體展現了氣勢磅礡，其中作品「玉樹臨風」，呈現出光影交錯、動向跟竹子的傲然挺立，讓人不禁想深深吸一口氣，享受畫面中清新的空氣，以及寧靜的氛圍。

何完哲這次展出的作品共27件，用心補捉城市的律動、各式風俗民情的特色，蘊涵著攝影者的真性情。不論街道、生態，亦或是墾丁埔頂的草原、彰化大村落羽松秘境，都美不勝收，讓觀賞者能透過攝影者的視野，將短暫的影像記錄成光影所組成的照片。

「拍拍•城市漫遊-何宗哲_攝影展」展覽開幕。（童綜合醫院提供）

「拍拍•城市漫遊-何宗哲_攝影展」展覽開幕。（童綜合醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中