童綜合攝影展 紀錄各地之美洗滌身心

何宗哲攝影師向參觀民眾說明作品。（記者歐素美攝）

〔記者歐素美／台中報導〕童綜合醫院梧棲院區B1轉角藝術藝文展覽區，即日起至5月4日止，進行「拍拍•城市漫遊-何宗哲 攝影展」展覽，現場展出何宗哲27件攝影作品，美麗細膩的景致影像，盼洗滌病患及家屬心靈煩躁。

何宗哲是E HealthCare（奇異醫療）工程師，從學生時期即開始熱愛及學習攝影，擅長藉由攝影傳達旅遊的心境與美的感受。這次攝影展主要以城市景色及風景影像記錄為主。在城市景色中，將原本平凡的生活，用攝影角度或是鏡頭壓縮感的方式呈現，拍攝技巧上以長快門來帶出光線的走向，讓觀賞者在鏡頭的引領下，有著遇見神秘美景的感受。

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此外，在全景系列中更具體展現了氣勢磅礡，其中作品「玉樹臨風」，呈現出光影交錯、動向跟竹子的傲然挺立，讓人不禁想深深吸一口氣，享受畫面中清新的空氣，以及寧靜的氛圍。

何完哲這次展出的作品共27件，用心補捉城市的律動、各式風俗民情的特色，蘊涵著攝影者的真性情。不論街道、生態，亦或是墾丁埔頂的草原、彰化大村落羽松秘境，都美不勝收，讓觀賞者能透過攝影者的視野，將短暫的影像記錄成光影所組成的照片。

「拍拍•城市漫遊-何宗哲_攝影展」展覽開幕。（童綜合醫院提供）

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