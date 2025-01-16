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健康 > 名人健康事

華航董座謝世謙逝》冬季易心梗 國健署：留意8症狀速就醫

2025/01/16 14:24

華航董事長謝世謙今（16）日上午傳出心肌梗塞猝逝，享壽73歲。（資料照）

華航董事長謝世謙今（16）日上午傳出心肌梗塞猝逝，享壽73歲。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕華航董事長謝世謙今（16）日上午傳出心肌梗塞猝逝，享壽73歲。華航聲明指出，謝世謙的離去，對於華航。乃至整個航空產業而言，都是一個巨大的損失；他的貢獻和成就也將永遠銘刻在華航的歷史中。

國健署提醒，冬天寒冷且溫差大，易傷「心」，除保持健康習慣外，若突然出現胸悶、胸痛、手臂疼痛、呼吸困難、噁心、極度疲倦、頭暈或暈厥等症狀時，可能是心臟病急性發作，另，更年期女性心梗也可能出現氣喘、背痛等非典型症狀，疑似有上述症狀者，務必盡速就醫。

4健康生活習慣護心

國健署曾於臉書專頁發文提醒，寒冷冬季各地氣溫偏低，民眾應做好戶外保暖，由其是心血管疾病、高齡長者及三高族群更應掌握4項健康生活習慣。若是突然出現胸悶、胸痛、手臂疼痛、呼吸困難、噁心、極度疲倦、頭暈或暈厥等症狀時，或是更年期女性出現氣喘、背痛等非典型症狀，可能是心臟病發作，務必留意，爭取黃金搶救期：

●健康飲食：遵循「三低一高」，也就是少油、少鹽、少糖及高纖的飲食原則。

●規律運動：每週累積150分鐘的中度身體活動。

國健署提醒，定期健檢掌握自身的健康數據，並持續監控自身三高數據，護健康；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

國健署提醒，定期健檢掌握自身的健康數據，並持續監控自身三高數據，護健康；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

●定期健檢控制三高：可透過國民健康署提供之成人預防保健服務，定期健檢掌握自身的健康數據，並持續監控自身三高數據。

●科學算病知風險：透過「科學算病館」掌握未來10年內，罹患5種慢性疾病的風險，分別是冠心病、腦中風、糖尿病、高血壓、心血管之不良事件。

喝酒不暖身 取暖不燙傷安心過冬

此外，許多民眾認為喝酒可暖身；對此，國健署也強調，實際上只是酒精作用緣故，喝酒反而會造成身體內部的中心體溫下降，不利於身體健康。

冬天使用暖暖包小心別燙傷！國健署提醒，暖暖包等隨身保暖用品，易因直接或長時間使用造成低溫燙傷，建議在外層包一層毛巾或布再使用。

國健署提醒，暖暖包等隨身保暖用品，易因直接或長時間使用造成低溫燙傷，建議在外層包一層毛巾或布再使用；圖為情境照。（圖取自photoAC）

國健署提醒，暖暖包等隨身保暖用品，易因直接或長時間使用造成低溫燙傷，建議在外層包一層毛巾或布再使用；圖為情境照。（圖取自photoAC）

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