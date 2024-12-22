健康網》天冷6病毒齊發！ 醫提醒3件事：1人生病全家中鏢

醫師提醒，出入公共場所務必配戴口罩；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕天冷溫差大，越來越多人開始掛病號！弘育聯合診所院長張弘說，12月開始很多人生病，直呼「候診清單深不見底」，腸病毒、新冠肺炎、流感病毒、呼吸道融合病毒、副流感病毒及腺病毒齊發，傳染力強，因此提醒大家做好保暖，並於出入公共場所戴口罩、勤洗手！

張弘在臉書粉專「張弘 耳鼻喉科醫師」發文指出，個人觀察下，腸病毒從12月初開始大爆發，現在稍微趨緩；新冠肺炎很少人快篩，不好預測；流感病毒曾有過當週1夜診驗出4名陽性個案經驗，且據疾管署資料顯示，除了流感外，呼吸道融合病毒、副流感病毒、腺病毒也都持續有陽性個案。

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醫師表示，冬天是病毒齊發的季節，病毒傳染力強，家中有人生病，很快全家都生病；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

張弘進一步提及，整體來說，冬天是個病毒齊發的季節，病毒傳染力強，家中有人生病，很快全家都生病，因此提醒大家做好保暖，出入公共場所戴口罩、勤洗手！

衛福部疾管署於上週（17日）在記者會宣布，明（2025）年元旦起，公費流感疫苗擴大提供給全國6個月以上、尚未施打的民眾接種，直至疫苗用罄為止，目前剩餘量仍有約96萬劑。

衛福部疾管署於17日宣布，明年元旦起，公費流感疫苗擴大提供給全國6個月以上、尚未施打的民眾接種；圖為情境照。（圖取自freepik）

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