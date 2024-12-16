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健康網》包餡湯圓熱量比一比！ 營養師：芝麻第1 「它」最低

2024/12/16 11:21

營養師表示，芋頭餡的湯圓熱量最低，是健康首選；示意圖。（圖取自photoAC）

營養師表示，芋頭餡的湯圓熱量最低，是健康首選；示意圖。（圖取自photoAC）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕週六（21日）是冬至，全家人團聚在一起享用暖呼呼的湯圓是不是特別幸福呢？營養師黃瓊慧在臉書專頁發文分享湯圓熱量，最高的是芝麻餡的湯圓，1顆78大卡；最低的是芋頭餡的湯圓，1顆僅49大卡，是健康的好選擇。

黃瓊慧表示，開心吃湯圓之餘，也要記得多動。她建議，享用完畢後不妨約家人一起至戶外散步或快走，不僅能促進消化，還能增加家人相處的美好時光。她也提供了熱量消耗表供民眾參考，並以每顆20克作為熱量計算，分析快走5公里/小時的速度，須多久消耗完。

營養師分享冬至湯圓熱量消耗表。（圖取自黃瓊慧臉書）

營養師分享冬至湯圓熱量消耗表。（圖取自黃瓊慧臉書）

8湯圓比一比 芝麻餡熱量最高

●芝麻湯圓：熱量78大卡，香氣濃郁，但熱量十分可觀。吃完需快走23分鐘。

●奶茶湯圓：熱量74大卡，香甜可口。吃完需快走22分鐘。

●花生湯圓：熱量73大卡，一口咬下，爆漿的花生醬堪稱冬至經典。吃完需快走22分鐘。

●紅豆湯圓：熱量64大卡，濃郁香醇的紅豆令人食指大動。吃完需快走19分鐘。

●鮮肉湯圓：熱量60大卡，鹹口味是不少人的心頭好。吃完需快走18分鐘。

●流沙湯圓：熱量59大卡，流心口感是許多人的愛。吃完需快走18分鐘。

●芋頭湯圓：熱量49大卡，是健康首選，很適合芋頭控的族群。吃完只需快走15分鐘即可。

●無餡紅白小湯圓：10顆60大卡，想要享受無負擔的甜點時光，吃完記得快走18分鐘。

營養師指出，芝麻湯圓熱量最高，吃1顆要快走23分鐘才能消化完畢；示意圖。（圖取自freepik）

營養師指出，芝麻湯圓熱量最高，吃1顆要快走23分鐘才能消化完畢；示意圖。（圖取自freepik）

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