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健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》免疫力不足易生病又影響情緒！ 營養師教4招提升

2024/12/22 12:30

營養師表示，孩子免疫力不足容易生病；圖為情境照。（圖取自freepik）

營養師表示，孩子免疫力不足容易生病；圖為情境照。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕冬天天氣冷，病毒越加活躍，一不小心就讓感冒、流感上門！營養師薛曉晶指出，免疫力不足容易讓疾病趁虛而入，甚至影響情緒與心理健康，建議日常飲食必備水果、每天飯後進行戶外活動、保持居家環境清潔及增加益生菌攝取，增強免疫力，為兒童成長打造健康屏障！

免疫力不足 小心3問題上門

薛曉晶在臉書專頁「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文分享，免疫系統是守護孩子健康成長的第一道防線，除了先天免疫力，日常飲食、生活習慣對免疫系統的影響同樣不可忽視。免疫力不足除了容易感染疾病，還可能影響情緒，甚至對藥物依賴性增加：

更容易感染疾病：免疫力低下的孩子更容易罹患上呼吸道感染（如感冒或咳嗽），且病程往往較長，需要更多時間恢復。

情緒與心理健康受影響：戶外運動能增強免疫力，因此缺乏戶外活動的孩子可能面臨腸道微生物組失衡的問題，進而影響血清素水平，增加壓力和情緒問題的發生率。

對藥物依賴性增加：免疫系統功能不佳，可能需要頻繁使用抗生素和止痛藥，長期下來對孩子的腸道健康和免疫平衡造成不利影響。

營養師提醒，免疫系統功能不佳，可能需要頻繁使用抗生素和止痛藥，長期下來對孩子的腸道健康和免疫平衡造成不利影響；圖為情境照。（圖取自freepik）

營養師提醒，免疫系統功能不佳，可能需要頻繁使用抗生素和止痛藥，長期下來對孩子的腸道健康和免疫平衡造成不利影響；圖為情境照。（圖取自freepik）

3關鍵要素 成免疫力「後盾」

該如何增強免疫力？薛曉晶表示，應謹記3大核心要素，包括：支持免疫系統的維生素C、與維生素C一同作用的益生菌，以及經常戶外運動，以促進健康。

維生素C—免疫系統的關鍵支持：維生素C能促進中性粒細胞的活性，提升免疫功能，特別是在低維生素C水平的人群中效果顯著。日常飲食應多加入富含維生素C的食物，如芭樂、小番茄、櫻桃和奇異果，為孩子的免疫系統提供充足的支持。

益生菌—與維生素C的聯合作用：益生菌與維生素C的結合能顯著減少上呼吸道感染的發生率與持續時間，同時降低抗生素和止痛藥的使用頻率，建議透過日常補充益生菌與維生素C，以雙管齊下地增強免疫防禦能力。

戶外活動：定期參與自然相關的戶外活動能提升腸道微生物組構成，提升血清素濃度，減少壓力與情緒問題的頻率，對身心健康和免疫功能的長期發展至關重要。讓孩子多接觸自然，不僅促進健康，還有助於情緒穩定。

營養師表示，戶外活動能提升腸道微生物組構成，提升血清素濃度，減少壓力與情緒問題的頻率，益於身心健康和免疫功能；圖為情境照。（圖取自freepik）

營養師表示，戶外活動能提升腸道微生物組構成，提升血清素濃度，減少壓力與情緒問題的頻率，益於身心健康和免疫功能；圖為情境照。（圖取自freepik）

日常飲食、運動 樣樣不可少

薛曉晶進一步建議日常可做好4件事：日常飲食必備水果、每天飯後進行戶外活動、保持居家環境清潔及增加益生菌攝取，以便提升孩子免疫力：

讓水果成為日常飲食的一部分：水果富含維生素C，每天補充足量的維生素C，有效提升免疫系統運作效率，並促進身體代謝平衡。可在早餐搭配1份芭樂或奇異果，或在午餐便當中加入小番茄和櫻桃作為點心。

每天飯後進行戶外活動：增加戶外活動時間，不僅能提升免疫力，還有助於緩解壓力和情緒問題，建議晚餐後帶孩子快走或慢跑20-30分鐘，接觸新鮮空氣，促進血液循環。

保持居家環境清潔：減少病菌和過敏原對免疫系統的刺激，降低感染和過敏的風險，因此應定期清理灰塵和過敏原，尤其是床墊、地毯和孩子的玩具區域。

增加益生菌攝取：益生菌能改善腸道微生物組構成，支持免疫系統健康運作。可以為孩子準備含有益生菌的發酵乳或無糖優酪乳，並搭配富含纖維的水果如香蕉或蘋果。

薛曉晶提醒，除了創造健康飲食習慣、規律戶外活動外，也應重視孩子睡眠與壓力管理，並帶孩子定期健康檢查，追蹤營養狀況和免疫力指標，及早發現並解決潛在問題。

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