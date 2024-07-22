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幼童莫名發燒食慾差 鈕扣電池卡食道惹禍

2024/07/22 05:30

▲幼兒咽喉進入食道處有個圓形金屬樣異物。（照片提供／羅正民）

文／羅正民

▲圖3：金屬異物為直徑2公分的鈕扣電池。（照片提供／羅正民）

1名1歲10個月的男孩，因多日發燒、咳嗽、進食減少而被家人帶至醫院求診。在X光檢查發現，幼兒的咽喉進入食道處有個圓形金屬樣異物（圖1），懷疑為鈕扣電池，因此緊急手術取出異物。術中發現金屬異物外附著深色物質（圖2），取出後，食道黏膜有糜爛樣，而此金屬異物為直徑2公分的鈕扣電池（圖3）。

▲圖2：金屬異物外附著深色物質。（照片提供／羅正民）

術後病童於加護病房觀察，食道攝影檢查未發現食道穿孔，後續纖維內視鏡檢查發現黏膜有潰瘍傷口。數日治療後，未出現感染現象，可以順利進食，便出院於門診追蹤治療。

幼兒常習慣抓手邊物品放入口中，照護者一個不注意，幼兒就可能吃到不乾淨的東西，甚至吞入異物，所以要特別小心幼兒玩具不能有小零件，家中小型物品也要存放在不會被幼兒碰觸到的位置。尤其像是鈕扣電池這類，常用於遙控器或小玩具，若不慎被幼兒拿到，不論是塞入鼻孔或吞入卡在食道，都可能造成嚴重傷害。

收好家中小零件避免誤吞

電池產生的電解作用形成酸鹼物質，往往會造成黏膜破壞和穿孔，甚至致命性出血危害，照護家中幼兒不可不慎。

（作者為基隆長庚醫院耳鼻喉科主任）

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