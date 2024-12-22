健康網》預防慢性病 新國民醫院提供「糖腎心」共同照護

台北醫學大學新國民醫院提升全人醫療服務品質，給予地區民眾免費醫療衛教服務。（新國民醫院提供）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕糖尿病和腎臟病變死亡都位居國人十大死因，血糖又與腎臟健康息息相關。台北醫學大學新國民醫院指出，糖尿病是尿毒洗腎的主要原因之一，據統計國內目前的洗腎病人中約有40%-50%是糖尿病引起的，為提升慢性疾病的管理和預防，該院特別提供創新的糖腎心共同照護服務。

新國民醫院糖腎心照護團隊表示，在20至64歲這一階段，人們往往因工作壓力巨大、生活節奏加快而忽略了健康管理的重要性，長時間的繁忙工作、不規律的飲食和缺乏運動，這些不健康的生活方式慢慢地累積，逐漸成為代謝症候群等慢性疾病的隱患。

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由於糖尿病腎臟病變發生初期通常沒有症狀，定期篩檢及回診追蹤有助於早期發現及控制。為避免成為糖尿病一族，應維持良好生活習慣、規律運動、均衡飲食及多喝水。

蘇裕謀院長（右1）親自走訪社區，提倡「預防勝於治療」的重要性，並且也會於活動結束後細心地提供民眾諮詢。（新國民醫院提供）

新國民醫院院長蘇裕謀提醒，慢性疾病不是絕症，病人及其親友可以與專科醫師進行諮詢、理解並控制病情，和主治醫師共同提升自我護理能力，減少併發症與其他疾病風險。

為提升腎臟病及糖尿病健康促進機構之功能及照護品質，改善腎臟病及糖尿病病人健康，新國民醫院醫院定期舉辦預防醫學、健康衛教等課程，同時提供照護及飲食等衛教，並因此榮獲「腎臟病健康促進機構地區醫院特優獎」、「糖尿病健康促進績優機構」以及「糖心腎共同照護佳作獎」三大殊榮。

台北醫學大學持續提供桃園地區多元服務，並且在新國民醫院不定期提供健康促進活動，同時廣邀社區民眾免費參加。（新國民醫院提供）

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