自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》預防慢性病 新國民醫院提供「糖腎心」共同照護

2024/12/22 17:24

台北醫學大學新國民醫院提升全人醫療服務品質，給予地區民眾免費醫療衛教服務。（新國民醫院提供）

台北醫學大學新國民醫院提升全人醫療服務品質，給予地區民眾免費醫療衛教服務。（新國民醫院提供）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕糖尿病和腎臟病變死亡都位居國人十大死因，血糖又與腎臟健康息息相關。台北醫學大學新國民醫院指出，糖尿病是尿毒洗腎的主要原因之一，據統計國內目前的洗腎病人中約有40%-50%是糖尿病引起的，為提升慢性疾病的管理和預防，該院特別提供創新的糖腎心共同照護服務。

新國民醫院糖腎心照護團隊表示，在20至64歲這一階段，人們往往因工作壓力巨大、生活節奏加快而忽略了健康管理的重要性，長時間的繁忙工作、不規律的飲食和缺乏運動，這些不健康的生活方式慢慢地累積，逐漸成為代謝症候群等慢性疾病的隱患。

由於糖尿病腎臟病變發生初期通常沒有症狀，定期篩檢及回診追蹤有助於早期發現及控制。為避免成為糖尿病一族，應維持良好生活習慣、規律運動、均衡飲食及多喝水。

蘇裕謀院長（右1）親自走訪社區，提倡「預防勝於治療」的重要性，並且也會於活動結束後細心地提供民眾諮詢。（新國民醫院提供）

蘇裕謀院長（右1）親自走訪社區，提倡「預防勝於治療」的重要性，並且也會於活動結束後細心地提供民眾諮詢。（新國民醫院提供）

新國民醫院院長蘇裕謀提醒，慢性疾病不是絕症，病人及其親友可以與專科醫師進行諮詢、理解並控制病情，和主治醫師共同提升自我護理能力，減少併發症與其他疾病風險。

為提升腎臟病及糖尿病健康促進機構之功能及照護品質，改善腎臟病及糖尿病病人健康，新國民醫院醫院定期舉辦預防醫學、健康衛教等課程，同時提供照護及飲食等衛教，並因此榮獲「腎臟病健康促進機構地區醫院特優獎」、「糖尿病健康促進績優機構」以及「糖心腎共同照護佳作獎」三大殊榮。

台北醫學大學持續提供桃園地區多元服務，並且在新國民醫院不定期提供健康促進活動，同時廣邀社區民眾免費參加。（新國民醫院提供）

台北醫學大學持續提供桃園地區多元服務，並且在新國民醫院不定期提供健康促進活動，同時廣邀社區民眾免費參加。（新國民醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中