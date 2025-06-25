癌症治療新利器！ 光免疫療法鎖定復發型頭頸癌

樂天醫藥總裁前田陽（左）、友華總經理蔡孟霖（右）盼透過合作加速創新療法落地。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕頭頸癌在台灣男性癌症中長年高居發生率與死亡率前段，每年新增約9千名患者，由於早期症狀不明顯，導致有4成患者確診時已是晚期，後續復發與轉移風險也偏高。台灣頭頸部腫瘤醫學會理事長呂宜興指出，傳統的手術、放射線和化學治療雖然有效，但一旦病灶復發於曾治療過的區域，往往無法再施作，且放療還可能導致骨壞死等後遺症，讓治療選擇相對受限，隨著醫療科技進步，「光免疫療法」成為近年新興的局部治療選項。

中華民國口腔顎面外科學會前理事長林冠州表示，光免疫療法透過將藥物注射到體內，藥物會鎖定癌細胞，隨後利用特定波長的雷射激活藥物，讓癌細胞瞬間爆破壞死，同時喚醒周邊免疫系統，進一步清除殘存腫瘤。這項療法對正常組織損傷相對較小，且可重複施作，特別適合無法再接受手術或放療的患者。

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不過林冠州也提醒，光免疫療法主要適用於病灶位於光線可照射的部位，例如口腔、咽喉或顱底。若腫瘤藏得太深、被骨骼遮蔽，或已經遠端轉移，則不適用，仍須與醫療團隊討論治療方案。

友華集團今（25日）宣布取得日本樂天醫藥旗下「Alluminox」光免疫療法在台灣、新加坡、馬來西亞和菲律賓等地的商業化授權。這項療法結合標靶抗體與光敏劑，源自美國技術，目前已在日本累積近千例真實世界的治療經驗，並獲得日本厚生勞動省藥證。

目前台灣已有6家醫療中心參與第3期臨床試驗，針對1線治療失敗的復發型頭頸癌患者，已完成50例收案，預計明年提出藥證申請，並同步參與全球臨床試驗，與日本、美國合計招募超過400名患者，進一步向美國FDA申請藥證。

友華集團執行長蔡孟霖表示，頭頸癌是台灣及東南亞的重要公共衛生議題，未來將積極推動該療法在地化，加速上市，並爭取納入癌症新藥基金與健保給付，降低患者負擔。樂天醫藥總裁前田陽強調，這次合作將加速創新療法的落地，提升亞洲患者的治療可近性與選擇。

呂宜興也提醒，無論治療如何進步，最有效的防線仍然是「及早發現」。他呼籲，高風險族群，尤其是有嚼檳榔、吸菸、飲酒習慣的人，務必定期接受口腔黏膜檢查，千萬不要等到出現症狀才求診，早期發現可大幅提高存活率，守住生活品質。

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