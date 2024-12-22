攜手同行！ 三總澎湖分院安寧團隊凝聚病友共抗癌

吳聲政醫師扮演耶誕老公公，分贈癌症病友耶誕禮物。（三總澎湖分院提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕癌症居國人死因之首！三總澎湖分院安寧醫護團隊，有感於國人罹癌人數不斷攀升，除了提供醫療照護與預防醫學外，也提供安寧照護及抗癌治療心路歷程，身旁親友給予鼓勵及支持。昨（21）日舉辦 「癌症病友會」，逾50名病友及家屬出席活動，透過病友、家屬、護理人員多角度心得分享，期為病友提供治療動力強心針，讓生命不留遺憾，及時說愛。

三總澎湖分院為落實「在地化」安寧緩和醫療，自2010年成立安寧照護團隊，並開設安寧照護病房，取名為「祥暉病房」，同時於2018年成立「化療製劑室」，將澎湖癌症病患，從原本的手術治療，再進階到化學（標靶）治療。

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國防部考量照顧離島居民，針對癌症在地化治療，已核准採購建案計4億7868萬餘元，預定明年破土興建，將於澎湖設立第1座外離島放射腫瘤治療中心（IGRT），以提升離島醫療服務量能，未來三總澎湖分院將可提供醫學中心的放射（電療）治療服務。

此次病友會活動，由三總澎湖分院血液腫瘤科醫師吳聲政帶領安寧團隊籌備辦理，除了簡單介紹醫院的安寧團隊成立歷程，同時鼓勵大家彼此加油，每個生命的起始與終站都是一個故事，但是在奮鬥過程中絕對不是孤單一人，除了身旁的親友，院內醫師、共照護理師、腫瘤個案管理師、社工師，每1人皆為隨時諮詢好朋友。同時，吳聲政也扮演耶誕老人發放耶誕禮物，讓大家感受耶誕佳節感恩氛圍。

抗癌有你我，攜手一起走，三總澎湖分院癌友會凝聚團結力。（記者劉禹慶攝）

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