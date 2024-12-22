成大扶輪社辦耶誕公益市集 逾1500人參與癌篩

民眾接受AI智能篩檢個人發生中風的可能性，可提前治療、防範中風上身。（記者王俊忠攝）

〔記者王俊忠／台南報導〕國際扶輪社 3470 地區台南成大扶輪社為推展社會公益、照護民眾健康，於22日與台南市府及多個社團在市區知名古蹟「陳德聚堂」舉行耶誕市集、公益篩檢健康活動，提供肺癌等5項癌、病篩檢，逾1500位民眾踴躍參與篩檢，希望能早發現異常早治療，打造健康老化的人生。

台南成大扶輪社從 1997 年創立以來，持續關注社會公益、長期支持兒童發展等議題，持續贊助希望之光、天主教善牧基金會及紅鼻子醫生等公益團體，亦曾舉辦原聲童聲合唱團公益音樂會、舞鈴劇團公益演出等，直接或間接關注我們下一代的發展。

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成大扶輪社第28屆社長蔡啓隆藥師表示，台南從 1624 年荷蘭東印度公司在安平築熱蘭遮城開始，至2024年屆滿 400 年。在台南同樣有悠久歷史的陳德聚堂，舉辦公益耶誕市集，希望藉此活動將扶輪精神與社會公益服務深入推廣至社區，一方面提供市民健康照護，預防於未然；另方面有互動遊戲及市集，增加親子與幼兒的互動。

米蘭髮型設計師在古色古香的台南陳德聚堂古蹟為民眾義剪。（記者王俊忠攝）

此次活動規劃木鞋彩繪、香餅製作手作項目各3個時段，也規劃飲食、文創、遊戲與米蘭髮型義剪等特色攤位；並有與成大醫院、衛福部台南醫院等單位合辦的AI預防中風篩檢、肺癌、大腸癌、乳癌篩檢及子宮頸抹片檢查等，為民眾健康把關，5項篩檢檢查有逾1500位民眾報名參加。

這場「玩 Fun 大宮町耶誕公益市集」活動，有台南市政府、誠美社會企業、台北市華中扶輪社、屏東西區扶輪社、赤嵌朋派商圈等機構共同舉辦，活動一直舉行到22日下午5點。

扶輪社團捐款協助中華民國紅鼻子關懷小丑協會。（記者王俊忠攝）

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