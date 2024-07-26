膝蓋爆痛 竟是自發性膝關節骨壞死

▲圖2：人工膝關節置換術後。 （照片提供／蔡孟桓）

文／蔡孟桓、胡志堅

▲圖1：左膝股骨遠端內踝關節面有1小塊凹陷（紅色圈圈處）。（照片提供／蔡孟桓）

年屆60歲的黃女士，大約3個月前開始左膝疼痛，尤其步行或是爬樓梯時更嚴重。一開始她不以為意，但隨著時間過去，膝痛持續，於是前來骨科門診就醫。理學檢查並沒有問題，X光檢查則發現，左膝股骨遠端內踝關節面，有1小塊凹陷（圖1），綜合臨床症狀跟影像學，診斷為左膝關節自發性股骨內髁骨壞死。

自發性膝關節骨壞死好發在中、老年女性，約9成以上都是只有影響遠端股骨內踝關節面，原因通常不明，常見與內側半月板破裂有關聯性，或是接受過膝關節鏡手術後造成。症狀為膝蓋突然劇烈疼痛，伴隨非外傷所引發的膝蓋腫脹積水，或是有明顯內側膝蓋壓痛，嚴重的話，會造成膝蓋活動度下降。

請繼續往下閱讀...

診斷可以用X光，或是進一步安排核磁共振檢查（MRI）。X光上，可以看到遠端股骨內髁關節面凹陷，或伴隨病灶區自發性骨折；核磁共振則可以看到受影響的關節面區塊有明顯骨壞死及骨髓血腫訊號成像改變。

保守治療若無效 可考慮手術除病灶

治療建議方面，一開始會先以減重加上生活型態改變為主，像是減少勞力或是負重工作，同時加上止痛消炎藥物，作用是減少關節發炎，達到減緩症狀效果。若是以上治療效果有限，則可以使用關節注射玻尿酸或是高濃度血小板輔助。

若是症狀仍沒有改善，則可以考慮手術治療。手術治療包含了壞死部位骨清創、自體骨軟骨移植手術、高位脛骨截骨手術或部分人工膝關節置換手術。至於哪種手術方式比較適用？則根據每個病患情況或病灶大小，及骨折發生與否而有不同，目前比較常見的手術就是部分人工膝關節置換手術，治療相對簡單微創，術後當天即可下床走路復健，能夠快速回到正常生活。

黃女士一開始先接受保守治療，改變生活型態、藥物治療及施打玻尿酸，這樣持續了3個月左右，症狀仍然沒有得到有效改善。所以她後來接受部分人工膝關節置換手術（圖2），術後復原良好，症狀明顯改善許多，術後2週已經可以恢復原本正常活動了。

建議民眾若是年紀在60歲以上且有突發性膝蓋疼痛情形，可以去診所或是醫院盡早接受檢查，萬一真的發生了自發性膝關節骨壞死，也應適當評估，及早接受治療（不論是保守治療或是手術治療），才可以無痛無憂享受退休後的樂齡生活。

（作者皆為林口長庚醫院骨科醫師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法