高市首例境外移入屈公病 20多歲外籍人士從菲律賓來台

高市衛生局今天宣布發現高雄首例屈公病境外移入確診個案，是20多歲的外籍人士，7月19日發病確診並通報，7月18日自菲律賓入境，已加強居住環境清消。（記者黃良傑攝）

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市衛生局今天宣布發現高雄首例屈公病境外移入確診個案，是一名20多歲的外籍人士，7月19日發病確診並通報，7月18日自菲律賓入境，在小港機場發燒篩檢站隨即抽血檢驗登革熱及屈公病，同日至診所就醫，隔日實驗室檢驗結果屈公病陽性，立即安排住院觀察。

高市首例屈公病境外移入確診個案，經疫調7月17日出現發燒、肌肉關節痠痛等症狀，7月19日實驗室檢驗結果屈公病陽性，隨即安排住院觀察，高雄市防疫團隊已於確診案通報第一時間，針對居住地50公尺範圍，執行地毯式強制孳生源檢查及噴藥滅蚊等緊急防治工作。

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衛生局指出，屈公病與登革熱相同，都是藉由帶病毒的白線斑蚊或埃及斑蚊叮咬而感染，潛伏期2至12天，發病前2天至發病後5天可傳染期，症狀包括突然發燒、關節疼痛或關節炎（特別是手腳的小關節、手腕和腳踝）、頭痛、噁心、嘔吐、疲倦、肌肉疼痛，約半數患者會出現皮疹；大多數患者約在7至10天內可康復。

衞生局強調屈公病與登革熱一樣，都是透過帶有病毒的白線斑蚊或埃及斑蚊叮咬而感染，屈公病潛伏期2至12天，發病前2天至發病後5天為病毒血症期，感染症狀與登革熱相似，呼籲民眾前往登革熱或屈公病流行地區，應穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可含敵避（DEET）或派卡瑞丁（picaridin）成分的防蚊藥劑，避免蚊蟲叮咬。

衛生局表示，無論是屈公病或登革熱，最有效的預防方法均為清除孳生源，民眾應定期檢視戶內外環境，並澈底清除積水容器，防止病媒蚊孳生。

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