94歲嬤換膝蓋 擺脫關節退化疼痛

▲94歲黃阿嬤（右）經劉力仁醫師施以膝關節置換手術，目前已可行走自如。（漢忠醫院提供）

記者歐素美／台中報導

94歲黃阿嬤因左腳患有嚴重退化性關節炎，走路疼痛，嚴重影響日常生活，卻因患有糖尿病等慢性病，擔心傷口無法癒合，遲遲不敢開刀，但實在痛到受不了，決定接受膝關節置換手術，在醫護團隊及復健團隊照護下，住院7天，術後2週即可行走自如，生活品質大幅提升。

漢忠醫院院長劉力仁表示，黃阿嬤因獨居，行動不便，造成生活極大困擾，其實，現代醫術進步，經醫療團隊術前詳細評估和麻醉科醫師討論後，仍成功為黃阿嬤進行膝關節置換（TKR）手術。手術順利，術後傷口恢復良好，住院期間復健治療師協助她進行膝關節運動，增加其關節角度及下肢肌力，加速復原。

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膝關節置換手術 助重獲行動自由

黃阿嬤術後2週，即行走自如，但因患者年事已高，院方仍建議外出時最好持助行器，預防跌倒；黃阿嬤高興地表示，膝關節置換手術不僅減輕她的疼痛，更讓她重新獲得行動自由，生活品質大為改善。

劉力仁指出，超高齡者因健康或多重慢性疾病，在手術、麻醉及術後恢復上極為不易，很多醫師因技術風險考量，不建議超高齡者施行手術。但台灣已進入高齡社會，膝關節置換手術是相對成熟的手術，對於改善退化性關節炎的疼痛有著顯著效果，希望能幫助更多患者擺脫疼痛，恢復正常生活。

劉力仁提醒民眾保養膝蓋要從年輕做起，平時應注意飲食均衡，留意鈣質與蛋白質的營養攝取，還有減少體重、控制體態，保持良好的運動習慣、增強肌肉。

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