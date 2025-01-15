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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

推動癌症防治 陳時中：增加心理健康支持第四枝箭

2025/01/15 19:03

行政院政務委員陳時中今（15）日前往亞東紀念醫院訪視「健康台灣-擴大國家癌症篩檢及異常個案追蹤」辦理成果。（行政院提供）

行政院政務委員陳時中今（15）日前往亞東紀念醫院訪視「健康台灣-擴大國家癌症篩檢及異常個案追蹤」辦理成果。（行政院提供）

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院政務委員陳時中今（15）日前往亞東紀念醫院訪視「健康台灣-擴大國家癌症篩檢及異常個案追蹤」辦理成果，陳時中致詞表示，落實總統「健康台灣」政見所提「癌症治療三箭」，衛福部已積極推動「提升早期癌症篩檢」、「聚焦基因檢測與精準醫療」及「建立百億癌症新藥基金」，如再輔以「增加心理健康支持」第四枝箭，相信將能更有效推動癌症防治工作。

陳時中指出，去（2024）年行政院更核定在原有癌症篩檢的28億元基礎上，再增加40億元，達到68億元規模。衛福部正積極推動「提升早期癌症篩檢」、「聚焦基因檢測與精準醫療」及「建立百億癌症新藥基金」的「癌症治療三箭」政策，希望於2030年達到癌症標準化死亡率減少1/3的目標。

談及癌症篩檢，陳時中說，篩檢者較非篩檢者可發現較早期癌症，因此今（2025）年衛福部也擴大子宮頸癌、乳癌、大腸癌、肺癌等篩檢服務對象年齡或新增篩檢工具。此外，依據本土研究顯示，每2年1次糞便潛⾎檢查可降低⼤腸癌死亡率35%；定期接受⼝腔黏膜檢查，可降低嚼食檳榔及吸菸習慣男性26%的死亡風險。

陳時中進一步表示，衛福部今年也調整篩檢費用，包括：子宮頸癌篩檢每案由430元調整至630元、大腸癌篩檢每案由200元調整至400元、口腔癌篩檢每案由130元調整至250元，加以針對各癌別提供醫院「追蹤管理費」及「診斷品質管理費」，有助增加醫院執行癌症篩檢誘因。

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