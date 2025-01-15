健康網》愛喝手搖小心脂肪肝 營養師：1分糖是極限

營養師表示，甜飲料不論是添加蔗糖或是果糖，皆會攝取到果糖。而果糖會直接在肝臟代謝，過量攝取容易形成脂肪並儲存於肝臟，增加脂肪肝風險；情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代人愛喝手搖飲，人手一杯不奇怪。營養師王證瑋表示，飲料中的糖正是造成脂肪肝主因。他分享6招改善脂肪肝，包含控制每日糖分攝取量、均衡飲食、適量運動、維持健康體重、定期檢查肝功能和照腹部超音波、並儘量避免甜飲料攝取，若真的要購買手搖飲，應儘量選擇無糖或一分糖。

王證瑋在臉書專頁「營養小當家_阿罐營養師」發文指出，許多人不知道自己有脂肪肝，脂肪肝則會影響肝臟的營養素代謝，可能造成肥胖、糖尿病、心血管疾病。

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王證瑋說明，常見的甜飲料、果汁或加工食品中，添加的精製糖多為蔗糖或果糖，而蔗糖亦可分解為葡萄糖加果糖，因此，不論是添加蔗糖或是果糖，皆會攝取到果糖；果糖會直接在肝臟代謝，過量攝取容易形成脂肪並儲存於肝臟，增加脂肪肝風險。若過量攝取精製糖容易造成血糖不穩定，導致胰島素抗性，促使脂肪在肝臟中堆積形成脂肪肝。

改善脂肪肝這6招

想要改善脂肪肝，王證瑋彙整以下6招，提供民眾參考：

●減少甜飲料攝取：避免含糖飲料、加工果汁，選擇水、無糖茶，若真的要購買手搖飲，盡量選擇無糖或一分糖即可。

●控制每日糖分攝取量：世界衛生組織建議，每日添加糖攝取量不超過總熱量的10%，最好控制在5%以內。

●均衡飲食：增加膳食纖維（如蔬菜、全穀類）和優質蛋白質（如魚肉、大豆）；並避免高脂、高糖的加工食品。

●適量運動：每週進行150分鐘中等強度運動（如快走、跑步），促進肝臟脂肪代謝。

●維持健康體重：脂肪肝與體重過重有密切關係，適當減重有助於減少肝臟脂肪。

●定期檢查健康：脂肪肝多無症狀，定期檢查肝功能和腹部超音波，及早發現並改善問題。

營養師指出，要改善脂肪肝，可以增加膳食纖維（如蔬菜、全穀類）和優質蛋白質（如魚肉、大豆）；並避免高脂、高糖加工食品；示意圖。（圖取自freepik）

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