音樂人心臟驟停》恐短時間死亡 正確處置提高存活率

音樂人韓賢光驚傳心臟驟停，「優客李林」李驥為他加油。（翻攝自臉書）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕67歲資深音樂人韓賢光曾任「幻眼合唱團」團長、金曲獎評審。然在7日傳出在海外發生心臟驟停。好友「優客李林」李驥透過社群替他加油打氣，同時表示想聯絡他的兒子。

據報導，67歲資深音樂人韓賢光曾任「幻眼合唱團」團長、金曲獎評審。而韓賢光原定要從上海返台，但在運動時突然倒地，送醫急救。李驥上傳兩人合照並喊話「韓老師加油。」同時透露狀況「不容樂觀」。

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音樂人韓賢光驚傳心臟驟停送醫。（翻攝自臉書）

嘉義市政府消防局在臉書說明，心臟驟停是一種極為危險的緊急情況，在沒有專業醫護人員即時到場時，民眾若能學會急救技能如CPR（心肺復甦術）和AED（自動體外心臟去顫器）的使用，能大大提高患者存活率。

嘉義市政府消防局表示，心臟突然停止跳動，血液無法輸送到大腦和其他重要器官，會迅速導致失去意識和呼吸。如果不及時急救，幾分鐘內就可能導致死亡。

●黃金急救時間：在心臟停止後的4到6分鐘內進行心肺復甦術（CPR）和AED使用，能顯著提高存活率。

●挽救生命：掌握急救技能的民眾在遇到緊急情況時，可以成為「第一急救者」，提高患者生存的機會。

●提升自我安全感：學會急救不僅能幫助他人，也能在危急時刻保障自己和家人的安全。

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