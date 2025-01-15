午休突昏厥險沒命 22歲男大生罹致命性心律不整

22歲男大生罹患致命性的心律不整，中榮為他進行血管外心臟去顫器植入手術，為台灣首例。（記者蔡淑媛翻攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕22歲陳姓男大生2個月前在學校午休時，突然失去意識，並倒地抽搐，幸同學見狀即時為他進行心肺復甦術恢復生命徵象。就醫發現罹患致命性的心律不整，台中榮總在1月7日為他進行「血管外心臟去顫器植入手術」，成為台灣首例成功植入這項全球最新治療心律不整與心因性猝死的心臟裝置，為心臟病患者提供更安全、有效的治療選擇，也開創國內心臟醫療的新里程碑。

台中榮總院長陳適安指出，心室顫動是最致命的心律不整，約占成人突發性心臟停止的40%，心室顫動發作時心臟類似停止，無法輸送血液到全身，必須進行心肺復甦術外，應儘快在3-5分鐘內進行電擊去顫，存活率可達49-75%。每延遲1分鐘，存活率就降低7-10%，超過10分鐘可能造成不可逆的腦部損傷。

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中榮醫研部主任、心臟內科醫師謝育整指出，傳統植入式去顫器是將去顫器植入在鎖骨旁的皮膚下，其導線會經過靜脈、穿過瓣膜進入心臟，目前手術技術雖已十分純熟，但植入過程中，仍可能發生心臟穿孔（1-5%）、心臟瓣膜損傷（7%）、導線斷裂（5.8%）及細菌感染（1.5%）等併發症的風險。

謝育整說，最新的血管外心臟去顫器植入手術（EV-ICD）為自費手術，免除導線經由靜脈進入心臟的路徑，改由特殊的波浪型導線植入在胸骨下方，去顫器則植入在腋下皮下，減少傳統手術可能造成的創傷，更有效降低併發症發生，提升患者生活品質，目前歐美、澳洲等國際醫學中心已於臨床推廣採用，衛福部於2024年核可。

男大生完成血管外心臟去顫器，植入特殊的波浪型導線，去顫器則植入在腋下皮下，減少手術創傷及降低併發症。（記者蔡淑媛翻攝）

中榮心臟內科醫師李冠毅表示，這名男大生祖父在中壯年時無預警猝逝，進一步確認他罹患致命性的心律不整，為有效預防可能再次昏厥及心因性猝死，考量他很年輕，且防止血管內導線併發症及瓣膜逆流的風險，決定以最新EV-ICD來治療，在心臟血管中心內外科團隊共同合作在2小時順利完成手術，術後在加護病房觀察，1天後即轉至普通病房，已康復出院，身體恢復狀況良好。

謝育整及心臟外科主任魏晧智提醒，心室顫動的主要風險族群包括曾有心肌梗塞、心臟衰竭或先天性心臟離子通道異常的患者，應積極控制三高（高血壓、高血糖、高血脂），遵醫囑定期服藥與追蹤檢查，當心臟功能射出率低於35%時，建議安裝植入式心臟去顫器，同時要留意家族病史，因部分心臟疾病與遺傳有關，及早發現，才能預防猝死風險。

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