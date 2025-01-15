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健康網》三高族平安過好年有撇步 醫授4要領護心又養生

2025/01/15 20:45

醫師提醒，高血壓會增加心臟病和中風的風險，因此透過飲食等方式控制血壓很重要；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

醫師提醒，高血壓會增加心臟病和中風的風險，因此透過飲食等方式控制血壓很重要；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕隨著農曆新年即將來臨，節日的氣氛愈發濃厚，家家戶戶都沉浸在準備佳餚、迎接親友的忙碌中。然而，對於三高族群（即高血壓、高血糖和高血脂者）來說，這個時節卻潛藏著健康風險。三重沐稼親子中醫診所院長陳婉柔指出，中醫的預防與調理方法可以幫助三高族群在農曆新年期間保持健康，包括透過飲食調理、藥膳調理、穴位按摩和適度運動，有效減少因節日飲食和活動帶來的健康風險，平安度過這個歡樂的佳節。

陳婉柔指出，中醫強調「治未病」，即預防疾病發生或病情惡化，在節日來臨前，民眾首先要了解三高的危險。

●高血壓：高血壓會增加心臟病和中風的風險。過度攝入高鹽、高脂的食物，以及節日應酬中的酒精攝入，均可能使血壓升高。

●高血糖：節日期間的甜食和含糖飲料容易導致血糖波動。高血糖使糖尿病患者面臨更高的併發症風險，嚴重者可能有截肢的風險。

●高血脂：節日期間豐富的動物性食物和油膩菜餚，容易使血脂水平升高。高血脂會導致動脈粥樣硬化，增加心血管疾病風險。

飲食調理可以這樣做

中醫飲食講究平衡與節制，陳婉柔建議三高族群在過年期間應少吃高鹽、高脂、高糖食物，多選擇清淡、低油的菜餚；多吃富含纖維的食物，如蔬菜、水果和全穀類，幫助降低血脂和穩定血糖；適量飲用茶飲，如菊花茶、決明子茶，有助於降壓降脂。

多吃富含纖維的食物，如蔬菜、水果和全穀類，幫助降低血脂和穩定血糖。（圖擷取自photoAC）

多吃富含纖維的食物，如蔬菜、水果和全穀類，幫助降低血脂和穩定血糖。（圖擷取自photoAC）

適合三高族的藥膳有這些

中醫藥膳結合食材與中藥材，能有效調理身體。適合三高族群的藥膳如下：

●山藥薏仁粥：健脾益氣，適合高血糖者。

●枸杞菊花茶：清肝明目，適合高血壓者。

枸杞菊花茶清肝明目，適合高血壓者。（資料照）

枸杞菊花茶清肝明目，適合高血壓者。（資料照）

●荷葉山楂茶：降脂消腫，適合高血脂者。

按摩3穴位調理三高

適當的穴位按摩能幫助三高族群舒緩壓力、調節身體機能。

●按壓太衝穴：位於足背上，第一、二蹠骨結合部之前凹陷處，有助於降血壓。

按壓太衝穴，有助於降血壓。（資料照）

按壓太衝穴，有助於降血壓。（資料照）

●揉按太白穴：位於足內緣足大趾本節，也就是第1跖趾關節後下方的赤白肉際處，可疏通經絡，降低血糖。

●按摩豐隆穴：位於小腿前外側，外踝尖上8寸，脛骨前緣外二橫指（即中指）處，有助於調理血脂。

按摩豐隆穴，有助於調理血脂。（資料照）

按摩豐隆穴，有助於調理血脂。（資料照）

適度運動助控制三高

陳婉柔表示，中醫提倡「動靜結合」，適度的運動能促進新陳代謝，對控制三高有利，建議每天進行30分鐘的有氧運動，如快走、太極、八段錦等。不過寒流來時，避免過度劇烈運動，以免加重心臟負擔。

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