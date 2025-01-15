生醫發明卓著 中原教授張雍榮獲「傑出高分子應用獎」

中原大學講座教授張雍在生醫高分子技術領域有多項突破性發明，再獲殊榮。（中原大學提供）

〔記者李容萍／桃園報導〕「2025中華民國高分子學會年會」今（15）日在朝陽科技大學舉行，私立中原大學化工系講座教授張雍會中獲頒2024年度「傑出高分子應用獎」，成為全國唯一囊括高分子學會三大獎項的學者，學術與產業應用雙棲並進，對高分子科技領域貢獻卓著。累計獲得41項發明專利、完成54項產業技術研發專案，並推動21件智財授權及12件技術移轉。他在中原帶領學生創立校園衍生企業「普瑞博生技」，迄今已造福超過50萬人次的輸血安全照護。

中原大學指出，張雍和研究團隊成功開發模仿生物膜分子結構的材料─仿生雙離子，運用兩大核心技術──雙離子技術、雙離子偏差技術，全面發展抗蛋白、抗病毒、抗凝血、抗菌到抗沾黏，應用範圍可從預防輸血副作用、診斷敗血症與治療關節炎伸展到醫材與環保，在中原建置生醫薄膜技術的研發量能。也在竹北生醫園區建置專屬的測試與研發實驗室，完成符合ISO規範的產線設計。從校園研究室推進商轉生產現場，突破長期仰賴進口的產業瓶頸問題，實踐研究價值。

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作為中原大學化工系的校友與教師，張雍（左）感謝中原提供優質研發環境。（中原大學提供）

張雍還協同馬偕醫院發展輸血科技的國產醫材，並運用國科會應用研究育苗計畫的輔助，成功開發首款國產過濾器，取得美國FDA與食藥署的上市許可證。他在生醫高分子技術領域取得多項突破性發明，其中「抗凝血型減除白血球過濾科技」的創新應用尤受矚目。這項技術可應用於疾病的預防、診斷及治療，相關成果包括減除白血球過濾器系統可提升輸血安全性，顯著降低併發症風險；微型薄膜過濾技術可提高敗血症診斷的準確性；血小板純化濃縮技術可為關節炎患者提供嶄新治療方案，改善生活品質。

中原大學化工系講座教授張雍（左）研發「抗凝血型減除白血球過濾科技」。（中原大學提供）

張雍表示，隨著高齡化社會來臨，先端人體血液處理系統的需求持續攀升，全球每年有超過1億袋血液需進行輸血前的減除白血球程序，他的願景是：「打造救人的產品，並讓台灣不再依賴國外技術。」他將持續推動科學研究與技術創新，為提升社會健康福祉貢獻力量。

中國民國高分子學會理事長李宗銘（左）頒發「傑出高分子應用獎」予中原大學講座教授張雍。（中原大學提供）

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