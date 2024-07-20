關節炎病友福音 人工踝關節置換納健保

▲手術前，X光可以明顯看到患者的踝關節面不平整，病人每走一步路都痛。（照片提供／黃俊憲）

文／黃俊憲

▲人工踝關節治療後，關節面變得平整，病人活動比較舒服。（照片提供／黃俊憲）

1位60歲的男性一跛一跛地走進門診，自訴年輕時，腳踝骨折開過刀，雖復原得還不錯，但是隨著年紀越來越大，腳痛越來越明顯，走路很辛苦。檢查後發現是腳踝創傷後關節炎所引起，Ｘ光看到踝關節已經沒有縫隙，2個骨頭貼在一起，走起路來骨頭磨骨頭，當然很痛！

針對踝關節炎的治療主要有2個方向，第1個是做踝關節融合，第2個是換人工踝關節。這2種手術各有優缺點，但是以台灣來說，做踝關節融合的人數遠遠多過人工踝關節，這是因為以往人工踝關節沒有健保給付，需要全自費，費用動輒30-40萬元，能夠負擔的人不多。在經濟條件考量下，很多人直接選擇費用相對低很多的踝關節融合術，所以要選擇關節融合或是人工關節的討論相對少很多。

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7月起病程第IIIb、IV期可給付

但是健保在今年7月1日開始，針對嚴重的關節炎（指Takakura-Tanaka分類第IIIb及IV期），將人工踝關節納入健保，嘉惠許多原本適合人工踝關節但是經濟上沒辦法負擔的病人。

人工踝關節手術可保留相當的活動度，病人體感會比較自然，而且可以做出「蹲下」這個需要腳踝活動度的動作。不過相對地，多了活動度就產生了磨損的問題，在正常使用下，人工踝關節壽命約10到15年。

如果接受融合術，雖然會喪失踝關節的活動度，但是只要病人神經肌肉功能正常，周圍的關節多多少少可以代償損失的活動度，因此在骨頭癒合之後可以幾乎正常的走路。不過，它的缺點是當要上下樓梯、爬山、慢跑的時候會有一些困難。

從經驗以及科學文獻上來看，年紀越大生活模式偏靜態的人適合做人工踝關節；年紀輕或是勞動工作者，考量植入物磨損的問題，建議做融合術。

（作者為彰濱秀傳紀念醫院骨科部醫師）

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