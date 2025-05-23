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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》日本百日咳流行中 前台大醫點預防法

2025/05/23 10:52

日本的百日咳疫情直線上升，2025年初至今，患者人數多達16,475人。（圖取自PhotoAC）

日本的百日咳疫情直線上升，2025年初至今，患者人數多達16,475人。（圖取自PhotoAC）

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健康網》日本百日咳、蘋果病疫情升溫 訪日愛注意

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕台灣處於新冠病毒的流行期，不過日本的新冠疫情不算嚴重，嚴重的是百日咳。前台大感染科醫師林氏璧在粉絲專頁「日本自助旅遊中毒者」提醒，日本的百日咳疫情嚴峻，接種疫苗為預防百日咳最有效的方法。目前台灣提供嬰幼兒於出生滿2、4、6、18個月，以及滿5歲至入小學前各接種一劑百日咳相關疫苗。如果很擔心，請在18個月第四劑都打完後再帶小朋友前往流行區。其他方式則為戴口罩與勤加洗手。

日本媒體《NHK》報導，日本國家保健福祉部危機管理研究所統計，截至本月11日當週，全國醫療機構通報的患者人數多達1792人，比前一週增加46人。另外從2018年開始紀錄以來，單週病例數達到第3高，疫情還在持續。同時今年統計至今患者人數為16,475人。

以都道府縣來看，福岡確診病例最多，為110例；接下來是兵庫縣109例、東京都92例、千葉縣88例、新潟縣86例。

有部分疫苗可在懷孕時接種，琦玉縣有家診所便在上月幫助20人接種疫苗。日本兒科醫學會呼籲，兒童滿2個月就要接種常規疫苗，若有兄弟姊妹，在11或12歲前，或在上小學前，就要打疫苗，預防家庭群聚感染。

台灣也出現百日咳 接種疫苗為首務

實際上在5月初，台灣有新增百日咳本土病例；同時依據監測資料顯示，國內今（2025）年累計14例百日咳確定病例，含4起家庭群聚，皆為本土病例。

疾管署表示，接種疫苗為預防百日咳最有效的方法，目前我國提供嬰幼兒於出生滿2、4、6、18個月，以及滿5歲至入小學前各接種一劑百日咳相關疫苗，提醒家中有嬰幼兒的民眾，務必按時攜至預防接種合約院所完成接種，以獲得足夠保護力。另近年國內百日咳病例多為尚未完整接種疫苗之3個月以內嬰幼兒，建議女性每次懷孕自費接種1劑減量破傷風白喉非細胞性百日咳混合疫苗（Tdap疫苗），並建議於懷孕第28-36週接種，以使母親抗體傳遞給嬰兒的接種效益最大化，進而保護胎兒及剛出生嬰兒，另由於家庭群聚中感染源多為照顧者或同住者，建議嬰兒照顧者可自費接種一劑Tdap疫苗。

台南市出現今年首例百日咳個案，衛生局籲請家長按時帶孩童接種疫苗。（南市衛生局提供）

台南市出現今年首例百日咳個案，衛生局籲請家長按時帶孩童接種疫苗。（南市衛生局提供）

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