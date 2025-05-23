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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

乳癌腫瘤切除與重建一次進行 提升乳癌患者治療及生活品質

2025/05/23 11:26

台北慈濟醫院一般外科醫師張健輝。（台北慈濟醫院提供）

台北慈濟醫院一般外科醫師張健輝。（台北慈濟醫院提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕因乳癌切除乳房易影響婦女的自信和情緒，隨著技術不斷進步，乳癌切除與重建手術已經可以由同一位取得重建專科資格醫師執行，53歲張女士在半個月前接受乳房攝影檢查，發現右側有瀰漫性微小鈣化點，進一步至大醫院求診，經穿刺切片檢查後，病理診斷為乳管原位癌，並無淋巴轉移，醫師執行內視鏡乳頭皮瓣保留的乳房全切除術並立即進行重建，僅需一次手術即可完成所有治療計畫，患者術後恢復良好，兩天後平安出院。

台北慈濟醫院一般外科醫師張健輝指出，乳癌長年位居台灣女性癌症發生率之首，發生率逐年遞增且有年輕化趨勢，但隨著早期篩檢普及，患者通常在「原位癌」階段即被診斷。

張健輝指出，據國健署統計，台灣乳癌患者中有4分之1屬於原位癌，指癌細胞侷限於乳管內，未侵犯周圍組織，惡性度較其他乳癌低，但仍是乳癌進展初期，未及時接受治療，病程可能快速惡化並轉移至身體其他部位，如骨骼、肝臟、肺部及腦部，將大大增加治療的難度，並降低患者的存活率，不可輕忽。

張健輝說，手術是根治乳癌不可或缺的一環，其主要目的是將腫瘤完全切除，減少癌細胞擴散和復發可能，過去執行乳房手術，醫師大多注重「腫瘤切除」，對病人外觀考量較少；直至後來重建技術的發展，才有乳房重建機會，並且通常是在切除後，再由整形外科醫師接手進行第二階段的義乳放置手術。

但分為兩次手術的方式，會對患者帶來不小的身心影響，首先可能陷入對自我形象的不自信，同時帶來額外的身體創傷，由於切除手術與重建手術由不同科別的醫師負責，若缺乏足夠的協調溝通，可能導致重建效果不如預期。

因此有乳房腫瘤手術暨重建醫學會成立，並於去（2024）年新設「乳房手術暨重建外科專科醫師」證照考取，張健輝於今年3月順利取得第一屆專科資格，不需要跨科執行，即可獨立完成切除與立即重建。

張女士乳房攝影檢查發現右側有瀰漫性微小鈣化點。（台北慈濟醫院提供）

張女士乳房攝影檢查發現右側有瀰漫性微小鈣化點。（台北慈濟醫院提供）

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