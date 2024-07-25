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健康網》颱風潮濕害關節炎、過敏發作！ 「1關鍵」減少不適

2024/07/25 14:54

醫師提醒，颱風夾帶的水氣，容易讓空氣濕度改變，使關節不適，或出現過敏反應。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕凱米颱風挾帶強降雨，除了造成多地嚴重災情外，有些人也發現過敏、關節炎等疾病復發了！林口長庚風濕過敏免疫科在臉書發文指出，颱風夾帶的水氣，容易讓空氣濕度改變，使關節不適。另外，潮濕環境會促使黴菌、塵蟎生長，誘發氣喘、呼吸困難、濕疹等過敏反應，建議開啟除濕機，將室內濕度保持在55-60%間，減少身體不適。

醫師表示，颱風一來，症狀跟著來，颱風屬於熱帶性低氣壓，可能造成關節明顯症狀。且颱風夾帶海上的水氣，雖然不是所有人都會因為濕度而關節不適，但曾因為濕度改變，而出現關節炎的人，要特別注意！

醫師進一步指出，潮濕環境也會促使黴菌、塵蟎生長，誘發氣喘、呼吸困難、皮膚濕疹等過敏反應，因此有過敏問題的人也要小心。不只如此，濕氣容易使食物變質，若發現食物發霉，應盡快丟棄，避免出現食物中毒或腸胃道不適。

該如何避免身體不適呢？醫師建議，颱風來臨應開啟除濕機，將室內濕度保持在55-60%之間，降低濕度，讓黴菌不易生長，能減少許多身體不適。

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