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62歲婦膝關節退化難行走，ROSA機械手臂置換人工關節改善
〔記者王善嬿／嘉義報導〕62歲陳姓婦人2年前跌倒，導致左腳膝蓋軟骨破裂，劇烈疼痛感讓她無法行走，尋求民俗療法每次花上萬元仍未改善，她到大林慈濟醫院就診，經醫師評估，透過健保手術置換左腳膝關節，再進行自費「ROSA機械手臂人工關節置換手術」改善右腳退化跛行問題，術後已恢復行走能力。
大林慈濟醫院關節中心醫師洪榮斌表示，陳姓婦人自兩年前跌倒後，左腳膝蓋軟骨破裂、無法行走，卻因擔心開刀留下後遺症，於是四處針灸、拔罐、推拿、注射玻尿酸等治療，每次花費5000元至上萬元不等，病情未獲得改善。
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洪榮斌說，陳姓婦人因親友介紹來醫院就醫時，雙腳都有嚴重退化性關節炎與變形，評估病人身體狀況後，先進行左腳膝關節置換手術，術後2年陳婦恢復良好，但右腳因嚴重退化而跛行，於是建議使用醫院最新引進的「ROSA機械手臂人工關節置換手術」，術後恢復更快，傷口也無太大的疼痛感。
洪榮斌表示，ROSA機械手臂具有許多優點，運用機械手臂輔助人工關節置換，可協助醫師手術前為病人量身訂製手術計畫，手術時精準定位，精確有效控制誤差；術後有效降低併發症，恢復力比較好，也能更快恢復正常生活，且ROSA機械手臂運算切割骨頭更精確，減少不必要的破壞，適合治療常見的膝關節退化、膝關節變形比較大、肉眼不易精準判斷等情形。
洪榮斌指出，關節會隨年紀、運動、負重等因素逐漸磨損，等到軟骨磨損殆盡會逐漸感到疼痛，除了緩慢的膝關節軟骨缺損、硬骨與關節周圍組織產生病變，還會產生疼痛、關節僵硬、肌肉無力，最後導致肢體功能障礙，民眾如出現症狀，應儘快找專科醫師做進一步處理。
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