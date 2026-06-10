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健康 > 杏林動態

抽血更快、更安全！ 豐原醫院導入智慧自動備管系統升級檢驗流程

2026/06/10 10:30

豐原醫院導入「自動備管系統」，抽血檢等無需人工貼標，減少錯誤。（豐原醫院提供）

豐原醫院導入「自動備管系統」，抽血檢等無需人工貼標，減少錯誤。（豐原醫院提供）

〔記者歐素美／台中報導〕 衛生福利部豐原醫院導入「自動備管系統」，透過智慧化檢驗設備與醫院資訊系統串聯，自動完成試管發放、條碼列印與貼標作業，縮短抽血檢驗前置流程時間，也降低人工貼標可能產生的錯誤風險，進一步提升檢驗效率與病人安全。豐原醫院檢驗科主任陳嘉文表示，豐原醫院智慧醫療再升級，希望讓台中大山城地區民眾享有更快速、更安全、更便利的醫療服務。

隨著高齡化社會來臨，加上門診、急診及健檢需求持續增加，豐原醫院每日檢驗量近萬件，過去檢驗前置流程多仰賴人工進行試管分類、條碼貼標與資料核對，在大量檢驗需求下，不僅增加醫檢師工作負擔，也可能提高人工作業風險，尤其在門診尖峰與急診大量檢驗需求時，智慧化流程更有助縮短民眾等待時間，讓長者與急重症患者能更快完成檢驗與後續治療流程。

陳嘉文指出，為提升檢驗品質與流程效率，醫院導入門診自動備管系統，設備可直接串聯HIS、LIS等醫療資訊系統，依據病人檢驗需求，自動選取對應試管並完成條碼列印與貼標作業，現在更增加病房自動備管系統，過去病房需仰賴人工逐一處理的試管備製流程，現在平均每支試管約2.5秒即可完成製備，大幅縮短檢驗前處理時間，整體效率提升約50%，也讓檢驗流程更加標準化與精準化。

衛生福利部豐原醫院導入「自動備管系統」，縮短抽血檢驗前置流程時間，也降低人工貼標可能產生的錯誤風險。（豐原醫院提供）

衛生福利部豐原醫院導入「自動備管系統」，縮短抽血檢驗前置流程時間，也降低人工貼標可能產生的錯誤風險。（豐原醫院提供）

陳嘉文表示，檢驗流程中的「正確性」與「即時性」對病人治療相當重要，尤其急診、重症及高風險病患，更仰賴快速且準確的檢驗結果，透過智慧自動化設備，可有效降低人工貼標錯誤，確保「病人資訊與檢體一致性」，進一步提升醫療安全，讓醫師能更即時掌握病況，加速臨床決策與治療時效。

此外，導入智慧設備後，也能降低醫檢師和護理師頻繁接觸檢體機會，減少重複性作業與職業暴露風險，改善工作環境，讓醫檢人員能投入更多專業判讀與檢驗品質管理。院方表示，智慧醫療不只是設備更新，更是醫療品質與病人照護全面升級的重要關鍵。

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