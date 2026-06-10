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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

衛福部下半年擬推癌症居家化療 石崇良：全癌別可適用

2026/06/10 10:08

衛福部長石崇良。（記者林志怡攝）

衛福部長石崇良。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕衛福部持續推動居家醫療，盼藉此降低患者負擔，也緩解醫院病床需求量大等問題。衛福部長石崇良指出，衛福部擬於下半年推動癌症居家化療，患者僅需在第1次化療時住院，若經醫師評估情況合適，後續可採取在家化療做法，提高療程方便性與穩定度，並降低感染風險，且規劃全癌別皆可適用。

近年來治療模式改變，石崇良表示，許多過去需要住院執行的治療與處置，逐漸走向居家、無需住院的方式進行，衛福部自前年起陸續推動「在宅急症照護試辦計畫」與「提早出院模式」，讓符合條件的感染症患者可以「在家住院」，方便民眾也減少家人照護負擔，去年也推動門診抗生素治療。

石崇良指出，衛福部規劃於今（2026）年下半年進一步推動「在家癌症治療」，參考法國等其他國家做法，讓癌症患者經第1次住院化療、確認副作用影響，若醫師評估條件合適，後續的化療療程可以不用住院，直接在家進行，避免患者療程因醫院病房安排而受影響，也降低院內感染風險。

此外，石崇良說，居家化療做法在其他國家已有前例，國內有部分醫院也規劃往此方向推動，衛福部希望相關做法可以在今年下半年上路，且全癌別皆可適用。

但石崇良提到，過去推動居家治療時，衛福部接獲第一線醫院反應，向病人說明照護模式時，病人會考量保險給付問題而拒絕，導致難以推動居家治療模式，因此衛福部與金管會時常就商業保險的醫療給付問題交換意見，希望與保險業者溝通，調整給付方式、因應實際醫療需求。

石崇良強調，商業保險給付居家治療將是患者、保險業者、醫療院所「三贏」的做法，過去健保資料顯示，導入居家模式的醫療費用較住院模式下降，且病床利用效率也有所提升，有助於緩解醫院人力短缺、病床需求量大等問題，且若民眾的商業保單本就有包含特定疾病，不應因照護模式改變而不予給付。

今（10）日金管會與保險業者會議檢討居家醫療相關理賠規則，並聚焦住院改門診、一日手術、在宅急症照護等3大議題。石崇良說，衛福部將另與金管會溝通，希望從在家醫療、新照護模式的新型保單開發，以及既有保單調整等方向進行討論。

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