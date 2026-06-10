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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

神經阻斷治療緩解癌友晚期腫瘤疼痛 助患者找回抗癌勇氣

2026/06/10 10:24

台北慈濟醫院疼痛科主任施秉成。（台北慈濟醫院提供）

台北慈濟醫院疼痛科主任施秉成。（台北慈濟醫院提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕48歲陳小姐7年前罹患卵巢癌，歷經手術及化學治療，現今癌症已至晚期並轉移至胃部，引發嚴重腹部與背部疼痛，即使使用高劑量嗎啡貼片，疼痛仍反覆發作，幾乎失去正常生活與活動能力，長期劇痛讓她身心俱疲，一度喪失求生意志，疼痛科醫師評估病況並了解病人意願後，施作神經阻斷治療改善腫瘤疼痛，讓病患全天候劇烈疼痛立即獲得緩解，醫療團隊後續再執行內臟神經阻斷術，陳小姐情緒與精神狀態逐漸轉為正向，重新找回抗癌的勇氣與心力。

台北慈濟醫院疼痛科主任施秉成指出，腫瘤疼痛不僅帶來嚴重不適，也容易造成失眠、焦慮、憂鬱，甚至讓病人逐漸失去接受治療的意願，面對腫瘤疼痛，除了口服止痛藥、嗎啡貼片等藥物治療外，臨床上也會依病人狀況搭配如神經阻斷等介入性疼痛治療。

施秉成說明，過去多認為神經阻斷屬於最後階段的止痛方式，需等到強效嗎啡效果有限時才考慮施作；但近年腫瘤疼痛治療觀念逐漸改變，加上若長期未妥善控制，神經可能逐漸敏感化，未來疼痛將更加難以處理，因此只要病人有急性疼痛或難以壓制的中重度疼痛，沒有凝血功能異常、局部感染、局部麻醉藥物過敏等禁忌症，都建議接受疼痛評估。

紅框處為神經阻斷治療在位於胸椎交感神經的注射位置。（台北慈濟醫院提供）

紅框處為神經阻斷治療在位於胸椎交感神經的注射位置。（台北慈濟醫院提供）

「神經阻斷術」搭配超音波或X光影像導引定位，可於目標神經部位精準注射，利用局部麻醉藥，可搭配高濃度葡萄糖水，注射於疼痛部位以阻斷疼痛訊號傳遞，也可降低神經周圍疼痛物質的濃度，進而減少疼痛反應。

此外，癌症或術後組織常會產生纖維化與沾黏，導致神經持續受到拉扯，當藥液注入後，可將沾黏處撐開、減少神經壓力，進一步達到緩解疼痛的效果，其施作部位會依腫瘤生長部位，如骨轉移、脊椎壓迫、關節疼痛或內臟疼痛等疼痛來源不同，有不同的目標神經。

施秉成主任表示，通常在診間會先進行診斷性神經阻斷術，如有改善，後續可再進行X光導引內臟神經阻斷術或高頻熱凝電燒灼術，提升療效，多數病人可明顯降低持續性的背景疼痛，也能減少突發性劇烈疼痛的頻率與強度，效果可維持數週至數月不等，必要時亦可重複施作。　

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