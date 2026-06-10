手搖飲當水喝 結石引發腎水腫 廚師「痛到腿軟」

亞洲大學附屬醫院豐中分院泌尿科醫師劉文斌提醒民眾，夏天流汗多要多補充水分，避免以手搖飲取代以免增加結石風險。（亞大醫院豐中分院提供）

〔記者歐素美／台中報導〕32歲王姓男子從事廚師工作，每天將珍奶、紅茶等手搖飲當成白開水喝，加上廚房工作常熱到汗如雨下，又沒時間補充水分，日前因腰部劇痛，痛到腿軟，緊急就醫檢查發現有血尿、急性腎水腫等症狀，研判是輸尿管結石復發引起，經緊急安排震波碎石，隔天即排出結石；醫師提醒，夏天記得多補充水分，切忌將手搖飲當成水喝，以免「結石累累」！

亞洲大學附屬醫院豐中分院泌尿科醫師劉文斌表示，患者高中時就因熱愛戶外運動加上每天排汗量大，又將手搖飲當成水喝，導致出現腎結石就醫治療，當時就提醒要注意多喝水，沒想到時隔多年又復發，檢查發現患者左側輸尿管上段被一顆約5乘7毫米大小的結石死死卡住，導致尿液無法順利排出，致輸尿管腫脹，並出現急性腎水腫、血尿等情形，經緊急安排「體外震波碎石術」，不到1小時便成功擊碎結石，隔天順利將碎石排出體外，1週後回診，原本水腫的腎臟也已恢復正常。

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劉文斌指出，非侵入性的體外震波碎石術，能無傷口完成治療，適合2公分以下、位置適當的腎結石或輸尿管結石，治療時利用高能量震波，由體外精準聚焦到結石位置，就能將石頭震碎成細小顆粒，再透過排尿自然排出體外，療程約40至60分鐘。

男子因輸尿管結石（箭頭處）併發腎水腫（紅圈處），導致腰部劇痛難以行走。（亞大醫院豐中分院提供）

劉文斌提醒，夏季是泌尿道結石的高峰期，尤其廚師、工地工人、外送員等長時間處於高溫環境的族群，若流汗過多卻沒有及時補充水分，尿液便會過度濃縮，導致鈣、草酸、尿酸等物質在腎臟中逐漸沉積，加上手搖飲、濃茶、咖啡等飲品中含有較高草酸與糖分，也可能會增加草酸鈣結石風險。

劉文斌建議，成人每日應攝取至少2000至3000c.c.白開水，並以尿液呈淡黃色或透明為原則，若平時容易流汗，飲水量更應增加，飲食方面則應避免過鹹、減少高草酸食物攝取，例如菠菜、巧克力、堅果與濃茶等，同時維持均衡鈣質攝取，有助於降低草酸吸收，一旦出現突發性腰部劇痛、血尿、噁心嘔吐或解尿疼痛等症狀，應盡快就醫檢查，以免延誤治療造成腎功能受損。

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